返鄉投票！高鐵增開54列選舉加班車　12/14凌晨開放搶票

▲高鐵公司在選舉期間加開54班列車。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

總統大選將於明年1月11日舉行，台灣高鐵公司為加強旅客返鄉投票需求，規劃於明年1月10日至13日疏運期間，加開54班列車，包括南下29班、北上25班，4天共提供667班列車，並維持「大學生優惠」與「早鳥優惠」，本月14日凌晨0點起開放搶票。

高鐵公司表示，選舉疏運期間返鄉投票人潮眾多，呼籲旅客預先訂票，可利用網路系統、「T Express行動購票」App、全國超過一萬家與高鐵合作之便利商店等站外通路，完成付款取票手續，省去到站排隊時間。

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▲高鐵公司在選舉期間加開54班列車。（圖／記者李宜秦攝）



高鐵公司表示，疏運期間各車次均提供3至5節的自由座服務，若持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

台灣高鐵選舉疏運期間，早鳥優惠適用車次達207班，佔總班次數逾31％；旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。同時，選舉疏運期間適用「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」、「商務車廂限量升等」等專案，但「會員月月Go有禮」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。