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女友邪笑「幫男友SPA」…他醒來氣炸當場分手！路人看傻：Do you speak English？

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▲▼女友幫按摩爽到睡死，醒來一看氣炸當場分手。（圖／翻攝自微博）

▲女友幫按摩爽到睡死，醒來一看氣炸當場分手。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博一網友日前在平台上憤怒PO文稱，「女友給我做SPA，做完我就和她分手了。」原來，這位男大生的女友說要給他做SPA，結果爽到睡著了，一覺醒來竟發現自己被全身塗滿「黑色紋身墨水」，根本洗不掉，怒打女友電話竟發現她人間蒸發，氣炸當場發訊息說分手。

這位男大生發文描述了這個讓人崩潰的經歷，「我來深圳上大學談了個女朋友，當天晚上女朋友說要給我按摩，期間睡著了，醒來看見自己身上都是黑色的我以為自己睡懞眼花了，結果我一開燈直接傻眼了。」

▲▼女友幫按摩爽到睡死，醒來一看氣炸當場分手。（圖／翻攝自微博）

▲男大生全身被塗黑。（圖／翻攝自微博）

他進一步氣炸說，「當晚我連續打了十幾個電話，她一個也沒接，第二天我去找她她就像人間蒸發一樣，去她公司發現她早就辭職了，去住的地方敲門也沒人。」

更慘的是，因為是紋身墨水，他怎麼清洗都洗不掉，慘樣還被所有人嘲笑，「我到宿舍，宿舍室友當場直接笑噴了，還給我拍了照片，然後我出門只好戴著帽子眼鏡和口罩，計程車司機還以為我是非洲人，直接問我『Do you speak English』？」

▲▼女友幫按摩爽到睡死，醒來一看氣炸當場分手。（圖／翻攝自微博）

▲他醒來一看氣炸當場分手。（圖／翻攝自微博）

網友看後笑噴說，「對不起，雖然你很可憐，但是我比你更可憐，因為我頭都要笑掉了」、「原諒我無恥的笑了」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈笑出豬叫」、「我想跟你合張影可以嗎」、「兄弟只看到了黑影」、「黑得發亮哈哈哈」、「這是我今年看到的最慘的，真的服氣了」。

我該答應女友嗎？

▼黑色的「紋身墨水」。（圖／翻攝自微博）

▲▼女友幫按摩爽到睡死，醒來一看氣炸當場分手。（圖／翻攝自微博）

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