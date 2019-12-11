3個月女嬰慘遭鼠群啃食…「臉被咬爛」傷口上百處！醫揭：因為身上有奶味

▲3個月大女嬰慘遭群鼠啃食。（圖／翻攝自半島晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省楚雄州雙柏縣一名年僅3個月大的女嬰日前獨自在家時，竟慘遭老鼠的啃食，鼻子的右側被完全咬掉，整個面部有上百處咬傷。由於當地醫院無法救治，孩子被緊急轉院，送往了昆明市兒童醫院。醫生表示，目前女嬰已經完成了初步的手術，但後續恢復將是一個漫長的過程。

據《半島晨報》報導，據孩子父母描述，事發前他們剛給孩子餵了奶，看孩子吃飽了，便離開了，只留下孩子單獨在屋內，等再次折返到房間裡時，就看到了令人恐怖的一幕。事發後，父母把孩子送到當地醫院，由於無法醫治，在輾轉了近8個小時後，又被送往了昆明市兒童醫院。

▲女嬰臉部被啃爛。（圖／翻攝自半島晨報）

看到孩子如此嚴重的傷情，就連接診的醫生都被驚呆了，昆明市兒童醫院耳鼻喉科副主任醫師婁凡說，「我們大概數了一下，覺得僅僅被這個動物牙齒咬的，可能有上百處吧，因為實在是太多了，根本數不清楚，反正還是很嚴重的。」昆明市兒童醫院住院醫師張恒龍則說，「右側鼻翼這一塊，已經被咬傷，軟骨已經露出來了，面部有很多的齒痕咬傷。」

張恒龍推斷，「老鼠會聞著食物氣味會過來的，而且鼻部在面部是比較突出的，像鼻部、耳部這一塊都是老鼠咬的重點部位。」

▲醫生嚇傻。（圖／翻攝自半島晨報）

據了解，女嬰隨後還需要注射狂犬疫苗。醫生表示，儘管女嬰目前已經完成了初步的清創和縫合，如果沒有出現特殊情況，不久就可以出院，「但面部傷口的恢復卻需要一個漫長的過程，而孩子的容貌想要得到恢復，更是一項複雜而浩大的工程。」

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