與陸建交是「大勢所趨」　阮宗澤：美國也承認一個中國

▲台灣始終是中美角力重點。（圖／路透）

記者曾俊豪／北京報導

針對兩岸在外交上的角力，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤今（11日）指出，世界上有180個國家承認一個中國，包括美國在內，所以不存在大陸要去挖台灣的邦交國，「如果有的國家願意跟中國建立正常外交關係，他只是加入到國際社會對『一個中國』認識的隊伍、大家庭當中來。」

大陸國務院新聞辦公室下午舉行吹風會，邀請阮宗澤以「堅持和完善獨立自主的和平外交政策，構建人類命運共同體」為主題，就國際關係相關問題回答中外記者提問。 現場媒體問到，美國總統川普上台後，台美關係升溫，美方也簽署許多涉台法案，加上美國已關切南太平洋國家，防止大陸再挖台灣的邦交國。

▲中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤。（圖／記者曾俊豪攝）

對此，阮宗澤回應，美國出現涉台的新動向是違反中美三個聯合公報，挑戰一中原則。今年正好是中美建交40週年，其政治基礎是三個聯合公報，核心是一個中國原則，「要溫故知新，去看看從哪裡出發。」

至於兩岸外交角力，甚至大陸有無可能在2020大選前，再拿台灣邦交國開刀？他則提到，聯合國大會在1971年10月通過的2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國的安理會合法席位，從那以後，一個中國原則已經成為國際關係的準則。

阮宗澤表示，世界上有180個國家承認一個中國，包括美國在內，美國也是承認一個中國，所以不存在大陸要去挖台灣的邦交國，如果有的國家願意跟中國建立正常外交關係，他只是加入到國際社會對「一個中國」認識的隊伍、大家庭當中來。他強調，「大勢所趨，人心所向，看得更加清晰明白。 」