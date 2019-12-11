民進黨拚《反滲透法》三讀　國台辦：台商、台生人心惶惶

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

民進黨將力拼《反滲透法》在年底前三讀，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11日）回應，民進黨通過修法等手段不斷進行政治操弄、煽動兩岸敵意、限縮打壓兩岸正常交流交往，「實際上已經造成台灣民眾，特別是台商台生人心惶惶、草木皆兵，在台灣社會造成了『綠色恐怖』。」

大陸國台辦上午舉行26措施政策解讀說明會，朱鳳蓮在回答記者提問時做出上述回覆。她表示，無論民進黨當局怎麼變換手法，目的都是為了恐嚇懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，「他們企圖以此來謀取政治私利，不會得逞，也不得民心。」

至於民進黨認為大陸在選前推26措施是干涉台灣選舉，朱鳳蓮則重申大陸從不介入台灣選舉。她指出，「26條措施」的5大特點是緊扣經濟社會發展熱點，進一步回應台胞台企重點關切，含金量進一步提高，受益面進一步擴大，體現先行先試。

▲民進黨立院黨團呼籲朝野黨團共同支持反滲透法。（圖／翻攝柯建銘臉書）



朱鳳蓮表示，大陸在制定「26條措施」過程中充分調查研究，廣泛認真聽取台胞台企的訴求，當中有的措施是在一些地方先行先試，之後複製推廣到更多地方，有的是部分台商台企特別關注的新興產業領域和渴望重點參與的，「這到底是島內一些人說的所謂宣誓意義，還是實質突破？讓事實來說話。」

立法院會10日表決通過，為因應2020大選，將於18日起至30日停開院會及委員會。先前民進黨團版本的《反滲透法》已於11月29日逕付二讀，預料立法院停會3週後，將趕在本屆會期的最後一天，也就是12月31日處理《反滲透法》。

針對《反滲透法》，國民黨團在10日舉辦草案公聽會，前總統馬英九也出席。他在會中痛批《反滲透法》表面上是為防止「境外敵對勢力」入侵，實際上卻將成為掌權者羅織罪名，對付人民與政敵的工具，簡直讓台灣社會回到有《懲治叛亂條例》、《檢肅匪諜條例》、舊《刑法》一百條的戒嚴與動員戡亂時代。

▲馬英九出席「反滲透法草案」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）