陳玉珍夾指後頭痛！再住進「一般病房」　金門醫院說話了

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立委陳玉珍日前到外交部抗議，遭門「夾手」住進台大醫院重症病房。如今她搭機返抵金門，有不少鄉親、支持者接機送暖，但她依舊身體不適，所以之後未直接返家，而是前往部立金門醫院就醫，目前住院治療中。

陳玉珍10日下午搭班機返回金門，雖有30多名支持者手持鮮花、標語接機，但她神情憔悴、全程不發一語，走路依舊需要母親攙扶，隨後坐上車輛匆匆離去。不過，陳玉珍因持續頭痛，又有畏寒、發熱及嘔吐症狀，未直接返家，而是赴金門醫院住院治療。

▲面對支持者熱情簇擁，陳玉珍面容憔悴、不發一語。（圖／東森新聞）

事隔一天，陳玉珍虛弱躺在病床上，面對鏡頭依舊憔悴。她說，休養至今5天，已經推掉許多行程，對選民們感到抱歉，「那天頭和身體受傷後，去台大急診留觀了一個晚上，我就回台北的家，但頭一直痛，昨天回到金門，頭還是很痛，所以不得已還要來醫院住院。」

▲陳玉珍快步坐上車離開，隨後前往金門醫院就醫。（圖／東森新聞，下同）

對於外界質疑她疑似又耍特權住產後病房，陳玉珍強調，病床都是醫生的專業判斷和安排，不是她能決定。金門醫院副院長陳根雄說明，考量陳玉珍是公眾人物，又不干擾其他病人，才在不影響病房調度的情況下，安排住到婦產科為主的7樓病房，但該病床只是一般病床，非產後專用。

由於國民黨總統候選人韓國瑜13日要赴金門拜票，許多藍營支持者期盼陳玉珍早日康復，同台拉起聲勢。