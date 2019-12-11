香港智慧燈柱遭質疑！委員會改用「光學雷達、熱能探測器」取代攝影機

▲智慧燈柱上的攝影機會改用光學雷達、熱能探測器替代。（圖／翻攝自政府新聞網臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

香港政府設置的智慧燈柱，被質疑內部有「人臉辨識系統」用來蒐集個人資訊，引發市民反彈。不過，多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會經過5次的會議後，終於在10日達成共識，認為此燈柱的計畫應該繼續推動，但會改用光學雷達、熱能探測器等，去替代燈上的攝影機。

綜合港媒報導，委員會召集人、政府資訊科技總監林偉喬表示，委員會建議是回應巿民對隱私關注，強調「香港智慧城市發展不能落後於人，必須急起直追。我們亦會繼續開放智慧燈柱收集所得的城市數據，加速推動智慧城巿發展。」不過，委員會也同意採用其他科技方案，例如光學雷達、熱能探測器等替代攝影機，以爭取市民的支持。

此外，委員會也建議日後若在智慧燈柱加入任何新的智慧裝置，均需通過第三方審視評估，而政府同時需加強公眾教育及推廣，並於安裝燈柱前諮詢立法會及當區區議會。委員會明年2月將向政府提交詳細報告。

▲香港反送中抗爭持續半年。（圖／路透）



據悉，智慧燈柱本身有全景高清攝影機，當局稱用作收集實時交通數據、拍攝交通快拍圖像等。但在8月份的反送中抗爭中，示威者懷疑智慧燈柱設有人臉辨識功能，利用螺絲起子拆開燈柱底部的電箱，並用電鋸鋸開柱身，再用繩索拉倒。

香港眾志當時表示，觀塘遊行期間，有示威者把零碳天地對出的一支懷疑有面部辨識功能的智慧燈柱拉倒，並檢查燈柱內部，展露出大量零部件。然而，這些路燈的主要供應商卻是美國的思科（Cisco）公司，以及台灣和香港的本地企業。

對此，香港特區政府表示，智慧燈柱不涉人臉識別功能，也沒有侵犯個人私隱，只用作收集交通及空氣質素等城市數據，透過開放數據，配合5G來臨推動智慧城市發展，然而示威者不顧事實破壞多條智慧燈柱，實屬不可理喻，警方將嚴正追究所有違法行為，希望示威者停止暴力，讓社會盡快回復秩序。

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