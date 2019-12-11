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屎沒拉乾淨！他探頭看下體　手一扯竟跑出「9.7m米色黏黏物」

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／ตากล้อง ซิ่ง）

▲接近10公尺的寄生蟲。（圖／翻攝自Facebook／ตากล้อง ซิ่ง

記者黃心瑀／綜合報導

44歲的泰國男子克里特薩打（Kritsada Ratprachoom）日前在如廁時，一直覺得有種「上不乾淨」的感覺，所以探頭往下身看去，竟發現有東西在屁股端動來動去；他伸手去一抓，竟拉出一條長達32英尺（約9.7公尺）的米色寄生蟲，讓他嚇到當場傻眼。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在泰國東北部的烏隆（Udon Thani），職業為自由攝影師的克里特薩打在家上廁所時，總是覺得好像沒有上乾淨，一直有東西在屁股附近，一開始他以為是沒上完的大便，又或是他一周前做闌尾手術所遺留下來的縫線掉落。

但克里特薩打很快意識到，這應該不是甚麼縫線，因為這條垂著的東西竟然「有彈性」！抱持著懷疑的情況下，他從馬桶上站起後向下看，驚見一條米色、長長黏黏的東西，而且用手拉出卻越拉越長，目測最少有32英尺的長度！

克里特薩打仔細一看，發現這就是一條寄生蟲！他把全部的蟲子拉出來後放到馬桶上，這條蟲還到處亂爬，再拍完照後礙於不知該如何處理，他決定將這條超長蟲蟲衝回馬桶裡。

克里特薩打說，他到現在還是不知道，這條蟲到底是怎麼進入他的體內；而報導中指出，如果不小心吞嚥到寄生蟲的卵或是幼蟲，很有可能就會寄生在人的體內，偶而還會引起身體部位併發嚴重的病，這種蟲最長可以長到55英尺（約16.7公尺），並在人體腸道中生存長達25年的時間。

 
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