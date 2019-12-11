上萬大陸公務員「假交流名義來台」　疑人頭協會助發「邀請函」突破國境管制

▲過去2年多有至少5千人次陸客以「假專業交流」方式入境台灣。（圖為資料照與本案無關／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警接獲線報，新北市水資源經濟發展協會等100多個假協會，涉嫌長期協助大陸市級官方人員，製作假的「專業活動計畫書」、「邀請函」，送交移民署核准陸客以「專業交流」名義來台，估計2年多來，已有至少上萬名大陸官方人士與親友藉此來台，檢警11日兵分5路搜索並約談曾任記者的洪姓夫妻和女兒在內10人到案，釐清大批陸客來台行程與原因。

大陸地區人民申請來台觀光，需依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，或《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》等規定辦理，不但分地區有人數總量管制，來台陸客需有相當財產證明，台灣地區也只有甲級旅行社能接辦陸客觀光團，限制頗多。

▲疑有10多家台灣人頭協會協助陸客向移民署申請短期交流來台。（圖為資料照與本案無關／記者張君豪翻攝）

但刑事局偵二大隊發現，許多大陸市級公務人員，為圖方便，透過大陸旅行業者與台灣非甲級旅行業聯繫，以每個人頭1000元到2000元代價，找新北市水資源經濟發展協會等人頭協會，遞交「專業活動計畫書」、「邀請函」等申請書，向移民署辦理「短期專業交流」入台許可，這些公務員雖然層級不高，但也因為以交流名義來台，還可向當地政府申請補助。

檢警原估計從2017年1月起，到2019年6月間，已有至少5000名陸客，透過12個人頭協會辦理「假交流」入台，但11日展開搜索時，在曾任記者的洪姓主嫌家中發現，上百個人頭協會的印章、證書，懷疑都被用來辦理類似不法用途，來台人次恐破萬人，依偽造文書、《兩岸人民關係條例》非法入台等罪嫌，將洪嫌與妻子、女兒，以及3家涉案旅行社的7名員工約談到案，一併釐清這些公務員陸客來台行程是否涉及不法情事。

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