超尷尬！上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜聽到關鍵字臉色凝重

▲年輕人表達對韓國瑜的看法。（圖／翻攝YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜10日接受電視台專訪。節目播放10位年輕人對韓國瑜的看法，多數年輕人無法接受韓國瑜剛選上高雄市長就跑去選總統，且口無遮攔愛開玩笑。原本韓國瑜仍保持微笑，但一聽到年輕人在意他與大陸關係時，笑容消失轉而凝重。

韓國瑜接受台視《2020決戰時刻》專訪，節目播放街訪年輕人的影片，年輕人紛紛表示，「我不喜歡他的粉絲，就是會到處去散播謠言，這樣子不好，他就亂講話啊，會得痔瘡…」、「講話再講明白一點，就是不要好像有講，可是你又沒有去做的那種感覺」。

聽完上述，原本韓國瑜仍面露微笑，但聽到關於年輕人對他與大陸關係的看法時，臉上的笑容逐漸消失，轉而凝重。該名女性受訪時提到，「我對於他去香港的時候，我覺得他進了一個他不該去的地方，我覺得對於這件事是有一點點…我不是那麼舒服，他跟中國的關係是我會在意的事情」。

其他年輕朋友也提到，「看不出來他在做什麼，沒有辦法虛心接受別人的批評吧！」、「因為他都沒在做事，都在唬爛」、「如果他講話可以再實在一點的話，會更喜歡」、「因為他剛選上高雄市長，然後他又不做，然後就立馬跑來選總統，所以我不太喜歡這樣子，好像有點不太負責任」。

也有人直言，「他有政策嗎？」、「就是藝人吧！講話很好笑，很有參考價值，可以學習講一些笑話」、「手上事情都做不好了還在開支票，就沒有人會相信啊！」

影片播放結束後，主持人表示，年輕人對韓國瑜的看法有一個重點，就是講話愛開玩笑，不夠莊重，例如之前講的「得民調者得痔瘡」、「潘金蓮武大郎蓋一條被子」等，都被拿出來討論，雖然韓國瑜說政治不要太嚴肅，但很多人對於總統候選人是總統這個身分的要求是比較嚴謹的，想請問韓國瑜未來會有修正嗎？

韓國瑜表示，謝謝這些年輕朋友對他的指教，但要把他講的話上文跟下文稍微看完整一點，而他很有信心，因為以三位總統候選人來講，「最關切台灣年輕人的未來跟前途，我想我韓國瑜絕對是排名第一的」，包括對年輕朋友的國際接軌發出了三支箭，下一代如果繼續被阻隔起來、孤立起來，前途會非常悲慘。