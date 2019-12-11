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全國救護志工菁英　台南市義消救護中隊林俊良當之無愧

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▲台南市義消救護中隊第二分隊副小隊長林俊良，當選2019年全國救護志工菁英。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市義消救護中隊第二分隊副小隊長林俊良，當選2019年全國救護志工菁英。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消救護中隊第二分隊副小隊長林俊良，當選2019年全國救護志工菁英，在歷經消防局初選、內政部消防署複選及經過審查委員嚴格審核，於各縣市36位報名參加甄選菁英中脫穎而出，獲選為2019年度全國救護志工菁英之殊榮，並接受消防署表揚。

林俊良副小隊長自2007年加入義消救護中隊，12年來協助消防局救護協勤工作時數達2111小時，未加入義消前為消防局替代役，擔任替代役期間即用心專研救護技術，並在服役期間曾經偕同分隊學長出勤瀕死救護案件，在與死神搏鬥後搶救成功處置得宜，該患者療養後康復出院，據此並榮獲消防局頒發最高榮譽「射水座」及內政部頒發「表現優異役男獎」的獎座。

▲台南市義消救護中隊第二分隊副小隊長林俊良，當選2019年全國救護志工菁英。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊良退役後加入義消救護工作，為提升自身救護專業技術，常與學長研討及不斷吸收救護新知，2016年協助永康維冠大樓倒塌搶救及永華大樓火警大傷救護勤務，配合中隊指揮所屬人力配置，負責災害現場的守候值勤工作，其態度主動積極、負責盡職。

▲台南市義消救護中隊第二分隊副小隊長林俊良，當選2019年全國救護志工菁英。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局義消救護中隊成員皆來自社會各階層人士，且均受過初級救護技術員（EMT-1）以上訓練合格，除協助救護勤務外，對於第一線到院前緊急救護工作及救護宣導活動也不遺餘力，消防局李明峯局長表示，義消救護中隊成立20餘年來協助消防局緊急救護勤業務成效卓越，充分展現紮實的救護技能及團隊向心力，每個成員的重要性與貢獻度不言而喻，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許台南市政府消防局所屬義消同仁能以此為表率。

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