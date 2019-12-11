棗子新品種「雪麗」將上市　甜蜜略帶微酸讓人吃不膩

▲曾拿過神農獎的屏東縣高樹鄉果農潘志民栽種的 「雪麗」棗子即將上市 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

棗子品種日益更新，農試所鳳山分所研發的「雪麗」，甜蜜中略帶微酸，品種去年授權農民栽種，屏東縣高樹鄉果農潘志民栽種了2公頃，即將上市，讓消費者一年中有半年時間都有棗子可以吃。

潘志民說，雪麗是目前所有棗子中產期最早，12月中後將陸續上市，最近日照充足雨水飽滿，成長速度加快，很多人迫不及待想嘗鮮，這不同口味的棗味。

曾獲「神農獎」的潘志民，10年前返鄉務農，從最早中葉、三木、金桃、蜜棗等，每種棗子風味各具特色，最近流行珍愛、珍蜜，更是多汁清脆爽口，試驗單位推陳出新的雪麗更具不同口感，甜蜜中略帶微酸，多汁薄皮，吃多不膩。

潘志民說，不同品種的棗子產期都不同，雪麗最早12月中下旬到2月初，珍愛接棒1月初到2月中，珍蜜不間斷2月中到3、4月，一棒接一棒，半年內都可以吃到完美的棗子。

他相當重視棗園的田間管理及安全用藥，最近加設防雨設施，可以增長棗子的產期，而且有產銷履歷驗證，他還獲2019年度全國產銷履歷達人，不僅國內宅配，有「LV」級之稱的棗子，更是高級客戶送禮的最高尚禮品，銷往國內外市場。

他強調，種好吃的棗子，是基本要求，而保障消費者食的安全才是農人應盡的責任，分散產期，也是聰明農人，穩定價格方法之一。

農糧署南區分署長姚志旺關心棗子生長情形，他說，除了試驗單位研發的新品種，農友用心照顧下，才能有晶瑩剔透比青蘋果更美味的棗子，這兩年更突破檢疫問題，成功外銷日本、韓國。

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