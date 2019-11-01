大花玫瑰農場11月2日開園　邀請有機愛好者共賞品茗

▲屏東縣九如鄉由獲神農獎楊添得所經營的大花有機玫瑰農場，11月2日開園。前農糧署南區分署長姚志旺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉由獲神農獎楊添得所經營的大花有機玫瑰農場，11月2日開園，這是農場連續第10回開園，占地4.5公頃的有機玫瑰園，開放讓民眾現場賞花品花，喝花茶吃花點。

楊添得表示，大花農場是全國第一個以有機玫瑰為主題的開放農場，配合冬季玫瑰產期，每年11月到隔年4月（周一休園）開放，到大花農場都可以現採及品嘗各種玫瑰產品。

他提醒，不是每一種玫瑰都能食用，大花農場的玫瑰是經驗證有機才能安心食用。而現場除了開花4.5公頃的玫瑰農場，另一區以生產為主，約15公頃，兩地共約19.5公頃，是全台最大有機玫瑰農場。

他說，經營農場10幾年，以草生栽培方式管理，割下來的草覆蓋地面上，變成有機質，提供土壤最佳肥份，大花農場的玫瑰花一年四季都盛開，但冬季玫瑰更富盛名。

玫瑰綻放時香氣最濃，花青素最高，每天早上採收，清晨沾著露水的玫瑰最香，採收到的玫瑰集中到工廠整理，洗選加工製造成玫瑰茶包、精露、花醬等，鮮花可泡茶，製成冰沙、豆花等各種料理食物，更是美味。

農糧署南區分署長姚志旺表示，屏東氣候溫和，九如的冬季玫瑰長得特別鮮豔，除了鮮花外，發展出健康安全營養的有機食用玫瑰，2日開幕當日，也搭配有機農產品展售會及有機農業促進法講習，歡迎民眾到大花農場，認識有機玫瑰及更多有機產業。

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