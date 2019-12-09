影／外媒不報新疆反恐紀錄片　華春瑩直接點名：你們為什麼沒報？

▲大陸外交部發言人華春瑩叫記者。



記者蔡紹堅／綜合報導

中國國際電視台（CGTN）5日及7日先後播出兩部以新疆反恐為主題的英文紀錄片，但西方主流媒體只有少量且簡短的報導，大陸外交部發言人華春瑩9日在記者會上點名數家外媒，詢問為何不報導，她說，「當有一些別有用心的撒謊者，撒著關於涉疆問題的彌天大謊，你們趨之若鶩；當新疆的事實和真相展現在面前時，你們卻唯恐避之不及。」

華春瑩首先請看過紀錄片的外媒舉手，但完全無人舉手，她表示，「我想做一個現場調查，在座的記者朋友，你們看過這兩部紀錄片嗎？有沒有誰看過？看過的請舉手，沒有？你們居然都沒有看？好吧，我感到很失望，所以這很好的回答了為何西方主流媒體集體失聲、選擇性失語，大多數都沒有報導。」

華春瑩接著指出，其實路透社、法廣和《每日電訊報》有簡短的報導，但今天上午，《紐約時報》、美聯社、德國電視二台、NHK、日本經濟新聞都去了國新辦舉辦的涉疆問題的新聞發布會，「你們也都沒有報嗎？你們能不能坦率地告訴我，你們為什麼沒有報導？你們不是告訴我們，你們一直是秉持著客觀、公正、全面的立場嗎？」

▼《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》紀錄片。（圖／翻攝CGTN）

華春瑩說，「你們也非常關心涉疆問題，當有一些別有用心的撒謊者，撒著關於涉疆問題的彌天大謊的時候，你們趨之若鶩；而當新疆的事實和真相展現在我們的面前時，你們卻唯恐避之不及。這是為什麼？你們在擔心什麼？你們在害怕什麼？你們難道真的不願意靜下心來認真地做一些反思嗎？」

華春瑩提到，紀錄片當中有一段「東伊運」（ETIM，東突厥斯坦伊斯蘭運動）成員拍攝的視頻，恐怖分子迫使自己6歲的兒子學習開槍，雖然孩子連聲說「不！不！」但還是在父親的威逼下拿起了槍，扳機扣動的那一個瞬間，槍聲和哭聲一同響起；另外還有一段視頻，「東伊運」展示了兒童使用遙控裝置引爆帶有「中國警察」字樣的車輛模型。

▼新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾出席國新辦記者會。（圖／大陸國務院新聞辦）

華春瑩指出，這些鐵一樣的事實表明，「東伊運」為了它的暴恐活動連婦女、兒童都不放過，「面對這樣的事實，西方的主流媒體和美國還有一些歐洲國家那些對中國治疆政策橫加指責的人，他們難道真的可以無動於衷嗎？他們的良心沒有受到任何的譴責嗎？我想強調的是，不管你們報，還是沒有報，不管你們想報，還是不想報，關於新疆的事實和真相都在那裡，鐵證如山，謊言終究遮蓋不了真相，就像烏雲遮擋不了太陽。」

華春瑩強調，作為媒體，有這樣的社會責任，要客觀、公正地向讀者、向觀眾呈現最基本的事實和真相，而不是先入為主，選擇性地失聰、失明，誤導受眾，「我已經注意到，其實不光是中國國內的媒體，還有一些國外社交媒體上的外國的一些普通讀者，都已經對這一現像作出了強烈的反應。我想，作為媒體人，你們應該有這樣的責任。我希望你們能夠回去好好看一下這兩部片子。」

華春瑩還叫媒體回去好好看看這兩部紀錄片，她說，「今天在國新辦舉辦的發布會上提供了完整的視頻光盤，我希望你們能回去好好地看一看，想一想，然後也客觀地報一報。如果有需要的話，也歡迎你們回來和我們交流一下你們的感想，我期待能看到你們真正的全面、客觀和公正的報導。」

▼《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》紀錄片。

