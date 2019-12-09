　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／外媒不報新疆反恐紀錄片　華春瑩直接點名：你們為什麼沒報？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸外交部發言人華春瑩叫記者。

記者蔡紹堅／綜合報導

中國國際電視台（CGTN）5日及7日先後播出兩部以新疆反恐為主題的英文紀錄片，但西方主流媒體只有少量且簡短的報導，大陸外交部發言人華春瑩9日在記者會上點名數家外媒，詢問為何不報導，她說，「當有一些別有用心的撒謊者，撒著關於涉疆問題的彌天大謊，你們趨之若鶩；當新疆的事實和真相展現在面前時，你們卻唯恐避之不及。」

華春瑩首先請看過紀錄片的外媒舉手，但完全無人舉手，她表示，「我想做一個現場調查，在座的記者朋友，你們看過這兩部紀錄片嗎？有沒有誰看過？看過的請舉手，沒有？你們居然都沒有看？好吧，我感到很失望，所以這很好的回答了為何西方主流媒體集體失聲、選擇性失語，大多數都沒有報導。」

華春瑩接著指出，其實路透社、法廣和《每日電訊報》有簡短的報導，但今天上午，《紐約時報》、美聯社、德國電視二台、NHK、日本經濟新聞都去了國新辦舉辦的涉疆問題的新聞發布會，「你們也都沒有報嗎？你們能不能坦率地告訴我，你們為什麼沒有報導？你們不是告訴我們，你們一直是秉持著客觀、公正、全面的立場嗎？」

▼《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》紀錄片。（圖／翻攝CGTN）

▲▼英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。（圖／翻攝自影片）

華春瑩說，「你們也非常關心涉疆問題，當有一些別有用心的撒謊者，撒著關於涉疆問題的彌天大謊的時候，你們趨之若鶩；而當新疆的事實和真相展現在我們的面前時，你們卻唯恐避之不及。這是為什麼？你們在擔心什麼？你們在害怕什麼？你們難道真的不願意靜下心來認真地做一些反思嗎？」

華春瑩提到，紀錄片當中有一段「東伊運」（ETIM，東突厥斯坦伊斯蘭運動）成員拍攝的視頻，恐怖分子迫使自己6歲的兒子學習開槍，雖然孩子連聲說「不！不！」但還是在父親的威逼下拿起了槍，扳機扣動的那一個瞬間，槍聲和哭聲一同響起；另外還有一段視頻，「東伊運」展示了兒童使用遙控裝置引爆帶有「中國警察」字樣的車輛模型。

新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾出席國新辦記者會。（圖／大陸國務院新聞辦）

▲▼新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾。（圖／大陸國務院新聞辦）

華春瑩指出，這些鐵一樣的事實表明，「東伊運」為了它的暴恐活動連婦女、兒童都不放過，「面對這樣的事實，西方的主流媒體和美國還有一些歐洲國家那些對中國治疆政策橫加指責的人，他們難道真的可以無動於衷嗎？他們的良心沒有受到任何的譴責嗎？我想強調的是，不管你們報，還是沒有報，不管你們想報，還是不想報，關於新疆的事實和真相都在那裡，鐵證如山，謊言終究遮蓋不了真相，就像烏雲遮擋不了太陽。」

華春瑩強調，作為媒體，有這樣的社會責任，要客觀、公正地向讀者、向觀眾呈現最基本的事實和真相，而不是先入為主，選擇性地失聰、失明，誤導受眾，「我已經注意到，其實不光是中國國內的媒體，還有一些國外社交媒體上的外國的一些普通讀者，都已經對這一現像作出了強烈的反應。我想，作為媒體人，你們應該有這樣的責任。我希望你們能夠回去好好看一下這兩部片子。」

華春瑩還叫媒體回去好好看看這兩部紀錄片，她說，「今天在國新辦舉辦的發布會上提供了完整的視頻光盤，我希望你們能回去好好地看一看，想一想，然後也客觀地報一報。如果有需要的話，也歡迎你們回來和我們交流一下你們的感想，我期待能看到你們真正的全面、客觀和公正的報導。」

▼《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》紀錄片。

ET快訊
快訊／俄國家隊東京奧運禁出賽！　世界反禁藥組織「重判4年」
獨家專訪／陳玉珍淚駁被黃昭順夾手住院　頭劇痛...無法下床上
80歲老翁「晨運過頭」！　竟一絲不掛「爽死」女鄰居床上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

誆稱懂九陽真經可治「子宮寒」　六旬淫醫涉猥褻女網友

昆明學餐推極佛心小火鍋　花43元「18配料+白飯」吃到爽

美籍高層銀行主管拖、踹、打港警　保釋金加重十倍

狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲

影／外媒不報新疆反恐紀錄片　華春瑩直接點名：你們為什麼沒報？

學校吸菸被老師罰寫檢討！高一女寫完冷靜走出辦公室…下秒爬護欄5F跳下

遊行拿「珍珠奶茶」丟港警　女清潔工「襲警」被罰1.1萬元

選紳士男交往！20歲女揭發「曖昧秘密」...下秒遭死命毆打　慘變熊貓眼

驚！這樣也能「混」？陸科學家創造出「猴豬混合體」

與天菜男交往！21歲女自卑「長太幽默」：外表醜錯了嗎？閨蜜一句話她秒崩潰

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

誆稱懂九陽真經可治「子宮寒」　六旬淫醫涉猥褻女網友

昆明學餐推極佛心小火鍋　花43元「18配料+白飯」吃到爽

美籍高層銀行主管拖、踹、打港警　保釋金加重十倍

狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲

影／外媒不報新疆反恐紀錄片　華春瑩直接點名：你們為什麼沒報？

學校吸菸被老師罰寫檢討！高一女寫完冷靜走出辦公室…下秒爬護欄5F跳下

遊行拿「珍珠奶茶」丟港警　女清潔工「襲警」被罰1.1萬元

選紳士男交往！20歲女揭發「曖昧秘密」...下秒遭死命毆打　慘變熊貓眼

驚！這樣也能「混」？陸科學家創造出「猴豬混合體」

與天菜男交往！21歲女自卑「長太幽默」：外表醜錯了嗎？閨蜜一句話她秒崩潰

高中鋁聯／登板腎上腺素升！穀保賴沅晏滿壘拆彈成功

美麗島民調／蔡賴配總統支持度領先　民眾黨、時力可拿3席不分區立委

冬盟／「小張泰山」劉基鴻敲第2轟　張泰山希望他是他

金價出現一個月內最大跌幅　高盛：明年會攀至1600美元

台指期再創歷史新高　分析師：月底結算前都是偏多震盪

「人在做，青峰在看」... 吳青峰震撼預告歌迷：我總會消失！

資料只有紙本好麻煩？上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔

歷經低潮...鄧紫棋浴火重生「披獸衣」驚喜宣布好消息！

英國百年印鈔廠瀕臨破產　曾負責全球1/3的貨幣印刷

全球最年輕總理！芬蘭34歲正妹總理...由同志雙親養大：曬彩虹照力挺母

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

大陸熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

打工仔斗內直播主見面遭冷落　鐵鎚砸暈她

港學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

「我喝奶茶誤吞吸管」！22歲女忍痛求醫…

棒球聯賽　中原大學險1分勝大連

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

孕妻醫院候診沒位子　丈夫蹲下當靠椅

大陸培育全球首隻「猴豬混種生物」

沒人讓位！尪甘願當孕妻的「人肉座椅」

北工大拼三連霸　江仲豪嘆壓力大

與天菜男交往！閨蜜一句話　自卑女崩潰了

更多熱門

相關新聞

陸推英文新疆反恐片　環時：外媒選擇性沉默

陸推英文新疆反恐片　環時：外媒選擇性沉默

大陸官媒「中國環球電視網」（CGTN）5日與7日分別播出《中國新疆，反恐前沿》《幕後黑手—「東伊運」與新疆暴恐》兩部新疆反恐英文紀錄片，但幾乎未受到國外主流媒體的關注。大陸官媒《環球時報》9日在報導中批評，一貫熱衷炒作各種涉疆新聞的西方主流媒體，在大量鐵證面前，竟然選擇性失語，集體沉默。

新疆教培中心現況 官員：結業者過幸福生活

新疆教培中心現況 官員：結業者過幸福生活

雪克來提：新疆三年無暴力恐怖案件

雪克來提：新疆三年無暴力恐怖案件

陸推第2部「新疆反恐」英文紀錄片

陸推第2部「新疆反恐」英文紀錄片

楊潔篪致電蓬佩奧：停止干涉中國內政！

楊潔篪致電蓬佩奧：停止干涉中國內政！

關鍵字：

新疆東伊運東突厥斯坦國反恐幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面