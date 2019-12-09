陸推英文新疆反恐片「外媒不關注」　環時：選擇性集體沉默

▲《幕後黑手—「東伊運」與新疆暴恐》紀錄片。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒「中國環球電視網」（CGTN）5日與7日分別播出《中國新疆，反恐前沿》《幕後黑手—「東伊運」與新疆暴恐》兩部新疆反恐英文紀錄片，但幾乎未受到國外主流媒體的關注。大陸官媒《環球時報》9日在報導中批評，一貫熱衷炒作各種涉疆新聞的西方主流媒體，在大量鐵證面前，竟然選擇性失語，集體沉默。

兩部紀錄片中展示許多恐怖攻擊的原始畫面，還有部分恐怖份子的自白，且採取英文旁白、字幕敘述，吸引了眾多國外網友的觀看，《中國新疆，反恐前沿》在CGTN的YouTube上已累積了近20萬觀看數，還有不少留言評論，有人認為畫面相當震撼、有人認為新疆的反恐行動很有成果、也有人認為西方媒體一定不會報導。



▼CGTN推出兩部英文紀錄片，講解新疆的反恐情況。（圖／翻攝自影片）



實際查詢，除了陸方的英文媒體外，國外主流媒體對這兩部紀錄片的確沒有太多報導。大陸官媒《環球時報》9日也為此發了一篇報導批評，西方媒體和輿論對這部向外界講述真實新疆暴恐情況的英文紀錄片「選擇性失明」，鮮有報導，「一貫熱衷炒作各種涉疆新聞的西方主流媒體，在大量鐵證面前，竟然選擇性失語，集體沉默。」

北大教授張頤武也在報導中提到，中方發布的視頻鐵證如山，西方主流媒體選擇刻意屏蔽，因為他們對新疆的報導已經形成固定的一套模式，在這套模式裡，「新疆壓制少數民族」的思維已經定型，他們只會按這套思路去選擇素材，任何不同的材料都會被屏蔽。

張頤武還說，「西方媒體沒有反駁我們的事實，而是淡化、邊緣化，讓西方主流受眾無法正面聽到中方的聲音。我們現在必須突破西方媒體的這個『策略』，有自己的獨立渠道去報導這些事實，讓我們的輿論傳播有更多支撐的角度。」

▼新疆的反恐規格高，警員隨處可見。（圖／路透社）

