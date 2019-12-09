美媒問「教培中心」現況　新疆官員：結業者已過上幸福生活

▲《環球時報》記者走訪新疆教培中心。（圖／翻攝自環球網）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務院新聞辦今（9日）舉行「介紹新疆穩定發展有關情況發佈會」，有媒體問到「教培中心」發展現況。新疆自治區主席雪克來提·扎克爾回應，境外一些媒體稱新疆教培中心學員「有上百萬甚至兩百萬」，純屬捏造、毫無根據，「目前，參加『三學一去』的教培學員已全部結業，過上幸福生活。」

雪克來提·扎克爾三月時曾表示，教培中心的學員人數會越來越少，未來當社會不再需要他們時，這些教培中心會逐漸消失。美國全國廣播公司記者上午在記者會向雪克來提·扎克爾提問，根據預測，目前教培中心還有多少學員，什麼時候開始會取消教培中心？

雪克來提·扎克爾回應，基於新疆暴恐活動頻發的嚴峻形勢，政府依法設立職業技能教育培訓中心，開展職業技能教育培訓工作。參加職業技能教育培訓的人數是動態的，有進有出。境外一些媒體稱新疆教培中心學員「有上百萬甚至兩百萬」，純屬捏造、毫無根據。

▲新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾。（圖／大陸國務院新聞辦）

他表示，設立職業技能教育培訓中心是新疆依法開展反恐、去極端化鬥爭的有益探索。下一步，將本著尊重意願、自主選擇、分類培訓、來去自由的原則，對有意願、有需求的村幹部、農村黨員、農牧民、初高中未就業畢業生等進行日常性、常規性、常態化、開放式的教育培訓，重點培訓國家通用語言文字、法律知識、職業技能等，「根據培訓內容，時間可長可短。」

新疆自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮則提到，新疆設立教培中心的法律依據是《中華人民共和國反恐怖主義法》，以及《新疆維吾爾自治區實施<中華人民共和國反恐怖主義法>辦法》《新疆維吾爾自治區去極端化條例》。

他表示，依據三部法律法規，政府借鑒學校的規章制度完善教培中心的管理辦法，依法依規配置教學力量，依法依規開設「三學一去」的課程，依法依規建立教學體系，依法依規保障學員的合法權益。

▲國際調查記者同盟揭露新疆「教培中心」 。（圖／達志影像／美聯社）



徐海榮強調，整個培訓工作取得良好效果，實現三個最大限度，挽救恐怖主義、宗教極端主義違法或犯罪行為的人員；最大限度消除了滋生恐怖主義、宗教極端主義的土壤和條件；最大限度保障了公民基本權利免受恐怖主義、宗教極端主義的侵害。

大陸官方在新疆長期開展「反恐維穩」工作，被一些西方媒體認為是思想控制洗腦，創設的職業技能教育培訓中心（簡稱教培）也被說是「監獄」。儘管《環球時報》記者去年實地走訪教培中心，也不少外媒親赴現場採訪，但外界對教培中心的疑慮仍然存在。

美國眾議院3日便通過「維吾爾人權政策法案」，當中提到，美國政府能夠對壓迫維吾爾穆斯林的大陸官員進行制裁，並「限制出口」可能用於刺探或控制維吾爾族穆斯林和其他大陸公民通訊或活動的設備。

▲新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮。（圖／大陸國務院新聞辦）