小便完沖水！馬桶漂出「灰黑一坨」瞪圓眼　網看圖後悔了：被臭死

▲ 原PO沖水後浮出老鼠屍體，下有無碼圖，慎入。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名網友日前小解後沖馬桶，怎料水裡下秒漂出一具鼠屍，讓他驚嚇又驚訝，好奇遇上這情況的機率有多少。網友們看完也都一起崩潰，有人取電影《料理鼠王》諧音，稱此景是「尿裡鼠亡」，還有人好奇牠的死因究竟是「毒死」還是「淹死」的。

一名網友9日在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己日前上完小便沖水時，馬桶裡竟然沖出一隻死掉的小灰鼠，浮在水上一動也不動，讓他嚇了一大跳，上網發問「沖出一隻傑瑞的機率有多少？」

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▲眼睛還瞪得大大的 。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛表示太崩潰，「被臭死跑出來了」、「我剛還想說原PO為什麼要PO大便，點進來之後就後悔了」、「拍攝者不救嗎」、「不要吵他啦！他在泡澡休息中」、「好奇牠是被毒死的還是淹死的」、「你居然尿死牠了」、「尿裡鼠亡」、「我跟別人講，人家都不相信老鼠會從馬桶的裡面游上來」。

隨後還有一名網友分享馬桶水箱出現鼠屍的經驗，他表示自家的馬桶是「抽拉繩式」的水箱，某天在拆零件時，發現裡頭竟然有顆老鼠的頭殼，肉和皮毛都已經不見了，畫面相當驚悚，「頭是朝上鑽的，可見由蹲式馬桶的出水處鑽進，向上爬至最上頭，無法後退而斃命的。」

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