　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「工作31年從沒看過這般肅殺景象」　前大使經過外交部嘆：像獨裁者一樣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨立委再赴外交部抗議，林奕華、陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立委赴外交部抗議，林奕華受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

記者陳俊宏／綜合報導

多名國民黨立委為了「卡神」楊蕙如一案，近日硬闖外交部抗議，聲稱要替過世的外交官蘇啟誠討公道，卻爆出狠推女警、拗外交官手等動粗爭議。對此，前駐紐大使介文汲表示，看到外交部外有層層拒馬，「我曾在外交部工作31年，從未看過這般奇怪肅殺的景象…不是號稱最會溝通嗎？不是號稱謙卑謙卑再謙卑嗎？怎麼會淪落到像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡。」

介文汲10日在臉書說，中午開車無意經過外交部，看到層層拒馬把外交部圍得水洩不通，心想難道不要上班了嗎？外賓來拜會看到此景會不會覺得好笑？上班時間可以關上大門嗎？下午4點左右好奇又去外交部走了一回，看見拒馬依舊嚴密，大門依舊緊閉，在裡面上班的同仁，只好從兩側鐵捲門拉下一半的側門委身進出。

▲▼國民黨團到外交部抗議，林奕華、陳玉珍呼吸困難送醫。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨立委赴外交部抗議，林奕華（上圖）、陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨立委再赴外交部抗議，林奕華、陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

「我曾在外交部工作31年，從未看過這般奇怪肅殺的景象。」介文汲說，「心想是什麼樣的心態，什麼樣的領導，什麼樣的無知，什麼樣的惡行，會把一個堂堂外交部搞到把自己圈鎖起來，草木皆兵，如臨大敵般的狼狽不堪。」

介文汲表示，「不是號稱最會溝通嗎？不是號稱謙卑謙卑再謙卑嗎？怎麼會淪落到像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡，像獨裁者一樣靠拒馬給自己安全感？是權力的滋味讓拒馬後面的人蒙蔽了道德良心嗎？是黨同伐異讓拒馬後面的人忘記了公理正義嗎？」

介文汲寫道，整個世界都在看，看外交部是怎樣對待一位以生命捍衛自己清白的優秀外交官，看外交部是怎樣對待一位無恃無靠從基層幹起的老同事，「希望躲在拒馬後面的人，莫忘記了權力是用來行善的，不是用來欺壓弱者異己的。外交部是要對全世界開大門走大路的，門可以關起來於一時，但世人的眼睛永遠是打開的！」

▼介文汲說，看到層層拒馬把外交部圍得水洩不通。（圖／翻攝介文汲臉書）

「外交部圍起層層拒馬」　前大使介文汲嘆：曾工作31年從未看過這般奇怪肅殺景象。（圖／翻攝介文汲臉書）

ET快訊
女星結婚1年「老公8hrs連劈2女」　專車載嫩妹「共吸一根菸
大媽撞車想直接騎走…被攔停竟暴怒狂罵　「離譜態度」讓萬人怒了
韓國瑜一句話亂民調？組頭認賠不玩內幕曝　知情人士：這什麼怪招
東海女大生「闖紅燈」撞轎車不治單親媽崩潰　駕駛：左轉燈亮才轉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不如陳玉珍？段宜康肋骨斷3根沒人理　網友：一定是黃昭順沒推你

MOU讓貨出去了！韓國瑜：高雄前10月農產外銷激增191％

韓國瑜「暖風吹散誤解懷疑」　就憑一句話！要2300萬人跟他走

「工作31年從沒看過這般肅殺景象」　前大使經過外交部嘆：像獨裁者一樣

韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝　知情人士：這什麼怪招

館長怒曝反韓國瑜始末　國民黨輪流砲轟他「一步一步把我推開」

上校艦長P圖韓國瑜不雅照　劉寶傑四度崩潰：這個人捍衛海疆「我命真大」

批民進黨養網軍！韓國瑜：冒牌「韓粉」到處攻擊人

苗栗議會通過200億預算案！創連續26年一毛未刪紀錄　曾玟學嘆：表決被輾壓

挺藍同志祁家威表態支持蔡英文　區域立委保住蔣萬安、林奕華

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

不如陳玉珍？段宜康肋骨斷3根沒人理　網友：一定是黃昭順沒推你

MOU讓貨出去了！韓國瑜：高雄前10月農產外銷激增191％

韓國瑜「暖風吹散誤解懷疑」　就憑一句話！要2300萬人跟他走

「工作31年從沒看過這般肅殺景象」　前大使經過外交部嘆：像獨裁者一樣

韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝　知情人士：這什麼怪招

館長怒曝反韓國瑜始末　國民黨輪流砲轟他「一步一步把我推開」

上校艦長P圖韓國瑜不雅照　劉寶傑四度崩潰：這個人捍衛海疆「我命真大」

批民進黨養網軍！韓國瑜：冒牌「韓粉」到處攻擊人

苗栗議會通過200億預算案！創連續26年一毛未刪紀錄　曾玟學嘆：表決被輾壓

挺藍同志祁家威表態支持蔡英文　區域立委保住蔣萬安、林奕華

沒在怕！韓妞搶著要「辣雞炒麵」唇膏　擦出辣歪的性感嘟嘟紅唇

不如陳玉珍？段宜康肋骨斷3根沒人理　網友：一定是黃昭順沒推你

耶誕跨年就在這吃　北市府推薦42家人氣食尚餐廳

大南港車程10分鐘內！　媲美香港半山景觀宅「天墅」掀換屋潮

《PD101》第二季遺珠練習生：公開排名沒有意義！　「全都被利用而已」曝參賽真正心情

火山噴發後畫面曝！懷特島變「整片死白」　救援隊：像核爆炸過

美股漲跌互見 　台指期開盤下跌24點

知名女網國手「北醫0風險手術」害半身不遂　院方討300萬費用：撤告打對折

MOU讓貨出去了！韓國瑜：高雄前10月農產外銷激增191％

地面滑行擦出一道火花　車屁股挨撞！機車瞬間「街頭火球」成廢鐵

貨車停外線邊！保全男「雨中自撞」　還來不及爬起...下秒慘遭後車輾死　

政治熱門新聞

韓國瑜一句話亂民調？傳組頭「認賠不玩了」內幕曝

館長反韓國瑜：國民黨自己推開我

艦長P圖韓不雅照　寶傑崩潰：我命真大

「鋼鐵H夾克」開賣！韓國瑜嗆綠：確定你們詢問度破表？

回應「落跑市長」　韓國瑜：沒對不起高雄市民

祁家威籲票投蔡英文　立委保住林奕華

韓國瑜：冒牌「韓粉」到處攻擊人

韓國瑜自爆不做民調　反正也不準

苗栗通過200億預算　連26年未刪

預算一毛沒刪！綠怒吼「這不是共產黨」

高雄還是又老又窮？　韓國瑜：我不是魔術師

韓國瑜說的假民調是它！「寶X」最新民調蔡韓差距「持續擴大」

民進黨「飛行夾克」12日20:20限量開搶

韓國瑜：現在簽和平協議不行

更多熱門

相關新聞

美關注人權議題 陸外交部端「禁穆令」反擊

美關注人權議題 陸外交部端「禁穆令」反擊

大陸外交部發言人華春瑩今（10日）指出，美國以反恐為由，在伊拉克、敘利亞、利比亞、阿富汗等國挑起戰亂，造成了數以百萬計的無辜民眾傷亡。然而，美方一些人卻對中國新疆維吾爾族民眾表現出了異乎尋常的關心，「他們似乎忘記美國是這個世界上唯一專門針對穆斯林群體頒布『禁穆令』的國家。」

美駐華使館緊咬人權 陸外交部回應

美駐華使館緊咬人權 陸外交部回應

藍委要「蘇貞昌踹共」！政院接陳情書：3天內答覆

藍委要「蘇貞昌踹共」！政院接陳情書：3天內答覆

藍委抗爭又爆插曲　外交部控：基層員工遭推擠

藍委抗爭又爆插曲　外交部控：基層員工遭推擠

謝佩芬籲選民下架作秀立委林奕華

謝佩芬籲選民下架作秀立委林奕華

關鍵字：

介文汲外交部

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

雪莉最終屍檢報告出爐！「身亡時間曝光」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

阿滴被批「裝老大哥」！ 　網怒：好意被扭曲

年前爆偷吃…陶喆深夜載白腿妹回家！

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面