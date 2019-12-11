「工作31年從沒看過這般肅殺景象」　前大使經過外交部嘆：像獨裁者一樣

▲國民黨立委赴外交部抗議，林奕華受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

記者陳俊宏／綜合報導

多名國民黨立委為了「卡神」楊蕙如一案，近日硬闖外交部抗議，聲稱要替過世的外交官蘇啟誠討公道，卻爆出狠推女警、拗外交官手等動粗爭議。對此，前駐紐大使介文汲表示，看到外交部外有層層拒馬，「我曾在外交部工作31年，從未看過這般奇怪肅殺的景象…不是號稱最會溝通嗎？不是號稱謙卑謙卑再謙卑嗎？怎麼會淪落到像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡。」

介文汲10日在臉書說，中午開車無意經過外交部，看到層層拒馬把外交部圍得水洩不通，心想難道不要上班了嗎？外賓來拜會看到此景會不會覺得好笑？上班時間可以關上大門嗎？下午4點左右好奇又去外交部走了一回，看見拒馬依舊嚴密，大門依舊緊閉，在裡面上班的同仁，只好從兩側鐵捲門拉下一半的側門委身進出。

▲▼國民黨立委赴外交部抗議，林奕華（上圖）、陳玉珍受傷送醫。（圖／國民黨團提供）

「我曾在外交部工作31年，從未看過這般奇怪肅殺的景象。」介文汲說，「心想是什麼樣的心態，什麼樣的領導，什麼樣的無知，什麼樣的惡行，會把一個堂堂外交部搞到把自己圈鎖起來，草木皆兵，如臨大敵般的狼狽不堪。」

介文汲表示，「不是號稱最會溝通嗎？不是號稱謙卑謙卑再謙卑嗎？怎麼會淪落到像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡，像獨裁者一樣靠拒馬給自己安全感？是權力的滋味讓拒馬後面的人蒙蔽了道德良心嗎？是黨同伐異讓拒馬後面的人忘記了公理正義嗎？」

介文汲寫道，整個世界都在看，看外交部是怎樣對待一位以生命捍衛自己清白的優秀外交官，看外交部是怎樣對待一位無恃無靠從基層幹起的老同事，「希望躲在拒馬後面的人，莫忘記了權力是用來行善的，不是用來欺壓弱者異己的。外交部是要對全世界開大門走大路的，門可以關起來於一時，但世人的眼睛永遠是打開的！」

▼介文汲說，看到層層拒馬把外交部圍得水洩不通。（圖／翻攝介文汲臉書）