500部必讀書單公開！誠品「經典共讀計劃」銷量增4倍、3檔書展邀作家導讀

▲誠品書店打造全新「經典共讀計劃」。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／台北報導

誠品書店推出全新「經典共讀計劃」，攜手70餘家出版社及多位總編輯，除了公布500部必讀著作，也陸續推出3檔主題書展，並邀請作家、科學家、創意人等各界名家導讀。該計畫自2016年起推出後，讓更多經典書籍被讀者看見與喜愛，許多書籍銷量也因此成長2-4倍，更打破以往「經典書＝陳年書」的印象。

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▲誠品期望藉由「經典共讀計劃」提供讀者閱讀的方向。

誠品認為，社群網站和智慧型手機的出現，改變了閱讀習慣，但「書籍帶來的思考深度仍難以取代。」全新的「經典共讀計劃」選書不限於書籍出版時間久遠，推薦書目除了跨世代之作，例如對人性有透澈觀察、出版逾200年的《傲慢與偏見》之外，亦有大眾近年關切的議題，像是2018年出版為人類歷史開創全新解讀面向、全球暢銷1200萬冊的《人類大歷史》皆在書單中。

▲該計畫同時也啟動3檔主題書展，目前舉行了「未來烏托邦」。

該計畫同時也啟動3檔主題書展，目前舉行了「未來烏托邦」，與讀者一同想像未來世界的變化，明年１月將以「慢的價值」為主題，以艾美獎錄音師走入山林的寂靜之旅《一平方英寸的寂靜》領讀，呼籲人們學習在追求速效的時代領會緩慢的必要。

而明年3月以人類探看世界的新觀點出發，推出「新探索時代」書展，選讀書單包括《時代雜誌》評選為百大最具影響力的《萬病之王》，集結癌症從數千年前至今的治療與控制，也解開社會大眾的困惑；《禪定荒野》融合東西方思想，透過實例告訴我們如何好好生活。

「經典共讀計劃」囊括古今中外經典文學，如台灣首位入圍曼布克國際獎的吳明益《單車失竊記》、諾貝爾文學獎得主加布列．賈西亞．馬奎斯《百年孤寂》、石黑一雄《長日將盡》等皆在推薦之列。

▲誠品期許能藉由「經典共讀計劃」提供讀者閱讀的方向。

書店同時將邀請小說家吳明益、中山大學生物科學系副教授顏聖紘、作家暨香氣哲學家溫佑君等人，開立主題課堂，導讀經典作品，還會以「成為各領域人的必讀經典」為題舉辦讀書會，邀請創意工作者李惠貞、草率季書展策展人黃偉倫、Justfont共同創辦人蘇煒翔等，分享激勵自己的書籍。

誠品書店推出該計畫後，不少經典書籍因此被看見，例如愛爾蘭詩人《葉慈詩選》銷售成長2倍、詩人余光中詩歌集《白玉苦瓜》成長2.3倍，而愛因斯坦《相對論入門》更大幅成長4.3倍。期許能藉由「經典共讀計劃」提供讀者閱讀的方向，解答對時代的疑問。

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