電子書百大暢銷榜　商管書奪冠、香港抗爭受關注

▲Readmoo讀墨電子書公布 2019 年度百大暢銷榜、閱讀榜。（圖／翻攝自Readmoo讀墨官網，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在即將揮別2019年之際，Readmoo讀墨電子書公布了年度百大暢銷榜、閱讀榜，從整體銷售來看，商業理財雖與文學小說不相上下，但顯然多數人不想窮忙，百大暢銷排行前2名皆是商管書，另外，香港爭民主引起全球關注，連帶《香港簡史》等書籍也紛紛入榜，反應讀者不只關注時事議題，更想透過閱讀對於民主與極權有深入了解。

根據讀墨公布2019年度百大暢銷榜中，文學小說、商業理財不分軒輊，各占整體銷售的27%、26%，社會科學、勵志成長分列第3、4大類別，各占17%、12%。總銷售排行榜中，《原子習慣》、與《惡血》兩本商業理財作品搶佔前兩名，比爾．蓋茲選書《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》是去年短時間內銷量最多的書，今年仍然長銷，並以亮眼成績登上第3名。

若要論最多作品進入暢銷百大的作者，今年有兩位一定要知道，其中之一是暢銷作家哈拉瑞，他不但以《21世紀的21堂課》搶進第6名，2014年為其打開知名度的《人類大歷史》及續作《人類大命運》，至今仍受到書迷歡迎，分別拿下第7名、第55名；另一位則是香港作家陳浩基，《13．67》不僅聚焦案件，更反應香港今昔時代與人性，該作品登上第10名，與網路霸凌議題相關的《網內人》及新作《第歐根尼變奏曲》分列第96、97名。

▲在香港作家陳浩基的《13．67》聚焦案件，也反應了香港今昔時代與人性。

向來深受讀者喜愛的文學小說，此次榜上有不少書籍與影劇改編相關，例如位居第4名的《我們不能是朋友》，由郭雪芙、劉以豪主演播出後，在網路上掀起討論熱潮；描述職場厚黑學的《七個會議》位列第12名；「劇場女神」謝盈萱完美詮釋的《俗女養成記》原著，以平實筆觸打動人心，排名第13名；孔劉與鄭裕美主演電影《82年生的金智英》名列第24；本屆金鐘獎大贏家《我們與惡的距離》同樣登上暢銷百大。

武俠經典金庸修訂版（舊版）全套上榜名列16，澳洲作家馬格斯．朱薩克的經典作品《偷書賊》及暖心新作《克雷的橋》，分別名列第27、39名；布萊克．克勞奇燒腦神作《人生複本》、《記憶的玩物》雙雙以懸疑驚悚上榜；華人第一位雨果獎得主劉慈欣的長篇科幻小說《三體》、台籍旅日作家東山彰良獲日本文學三冠肯定的《我殺的人與殺我的人》、今村昌弘出道作《屍人莊殺人事件》、東野圭吾《假面飯店》系列及新作《沉默的遊行》、和去年僅賣兩個月即衝上暢銷第5名的丹布朗作品《起源》，也全數上榜。

銷售成績與文學小說不相上下的商業理財類別中，以學習、工作、時間管理術相關書籍最受歡迎，例如暢銷榜首《原子習慣》、第4名《比別人快一步的 Google工作術》、第18名《大腦減壓的子彈筆記術》；其次，讀者也關注與投資理財、數據與決策分析相關的書籍，像是第15名《金錢心理學》、第31名《大會計師教你從財報數字看懂經營本質》。

讀墨表示，綜觀今年上榜的商管書籍，可以發現內容常有從腦科學或心理學出發的各種應用技巧，以及精確解讀數據的教學，讀者能系統性地整理外在資訊、內在思考，更能精準地管理人生，不再窮忙，活得自在從容。

▲從百大暢銷書中，看到讀者對於時事議題的關注。

此外，讀墨也觀察到，香港局勢的動盪、民主與極權的價值辯證、政治議題的各方角力，同樣反應於百大暢銷中。