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博客來公布3大閱讀暢銷榜　蔡康永超越蔡康永拿下2大TOP1

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博客來2019年閱讀趨勢大解析（圖／博客來提供）

▲在博客來公布3大閱讀暢銷榜中，《蔡康永的情商課》不僅奪下年度暢銷榜，蔡康永同時也是年度最暢銷的作家。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

博客來邁入24年，今年在電子書助攻下帶動圖書整體營收成長，圖書總銷額超過出版市值的3成，年銷突破1,500萬冊，而根據過去一年的站上觀察，近日公布了3大閱讀暢銷榜「年度暢銷榜、電子書榜、年度暢銷作家」，揭露年度6大暢銷趨勢。

綜觀2019年度百大暢銷榜，博客來歸納出年度書市熱銷關鍵字：「情商課」、「圈粉力」、「文學韓流」、「減醣、便當、氣炸鍋」、「OKR 、ETF」、「108課綱」等，反映了社會趨勢及國人切身需求，希望藉由閱讀向外尋求情緒出口與追求自我成長的意願。

觀察1：「情商課」熱潮持續竄升，蔡康永超越蔡康永，拿下年度雙料冠軍
延續「被討厭的勇氣」風潮，勇敢「做自己」和「愛自己」反映讀者心需求，蔡康永今年以《蔡康永的情商課：為你自己活一次》拿下年度暢銷書TOP1，同時也成為年度華文作家TOP1雙冠王。

這本書刷新蔡康永所有作品，在博客來所創下的銷售紀錄，也為自己的多年寫作經歷，立下新的里程碑。心理勵志熱銷源頭書《被討厭的勇氣》自2014出版以來年年入榜，今年更再度榮登暢銷TOP6，亦是5年來最暢銷的書，至今狂銷超過20萬冊。

博客來2019年閱讀趨勢大解析（圖／博客來提供）

觀察2：圈粉、寵粉年代來臨，分眾KOL跨界出書正夯
圈粉、寵粉的年代，網路社群促購實力不容小覷，今年更加分眾，從臉書、IG、抖音到PTT都有指標性作者推出新作席捲暢銷榜。當中最強大的就屬臉書私密社團勸敗力，讓娜塔《一日三餐減醣料理》賣進年度暢銷榜TOP3，娜塔也成為年度華文作家第2名，還有彭大靠著《沖繩彭大家族自助錦囊》，連續兩年成為旅遊類型書最賣座的作家，預估KOL們在特殊專業領域產出的內容，將會帶來更多的分眾讀者加入買書行列。

觀察3：台灣書市吹起「韓流」風，金智英拿下年度翻譯文學TOP2
《82年生的金智英》拿下年度翻譯文學TOP2，改編電影上映後，持續盤據暢銷榜，推估將會繼續穩坐話題書寶座。另外，《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》、《媽媽的悔過書》等作品也都進入年度心理勵志TOP100。

過往韓國出版品暢銷書多半圍繞在偶像相關主題，從博客來銷售觀察中發現，這兩年台灣讀者的閱讀需求已逐漸移轉至社會文化層面，而探討韓國男女不平等、階級壓抑等主題的翻譯作品成為銷售新亮點，台灣讀者不僅透過作品在深入了解韓國社會問題，也同時在檢視自己的生活與境遇。

博客來2019年閱讀趨勢大解析（圖／翻攝自博客來）

▲《82年生的金智英》不論原著或電影，皆是近期最夯的討論話題。（圖／翻攝自博客來）

觀察4：減醣、便當、氣炸鍋掀起飲食新風潮
前幾年飲食書以甜點麵包食譜為最大宗，這兩年已迎來全新關鍵字：減醣、便當、氣炸鍋。今年訴求能兼具營養與控制熱量的自製便當，成為上班族健康飲食、避免攝取過度熱量的新風潮。生活風格類出版品中各類便當新書百花齊放，這股飲食新風潮也帶動便當類書籍業績大漲2倍。

另外，瘋迷社群界的廚房用具新寵氣炸鍋也造成話題，帶動小家電料理書業績成長1倍，融合了飲食類多重關鍵字的版品，「減醣+便當」「低醣+氣炸鍋」「氣炸鍋+便當」等組合預估將是下一波飲食書的新巨頭。

觀察5：「OKR」成為商管讀者關注新顯學，「ETF」成為規劃退休投資新趨勢
《OKR：做最重要的事》、《這一生，你想留下什麼？》、《一人公司》等作品成為商管讀者關注新顯學，帶動商管書類行業績成長10%。今年第3季開始，外部股市續創高點，台灣投資人對亞洲與全球經濟發展抱持樂觀態度，帶動投資理財類書籍買氣再度回溫，除了股票與投資技巧外，帶領退休族如何規劃退休投資運用也成為新趨勢，業績上揚15%，隨著台灣股市持續上漲，推估這波銷售熱潮可望持續。

觀察6：「108課綱」帶動童書轉型，科普教育提前扎根
自童書銷售觀察中發現，受到108課綱帶動下，科普知識成為爸媽今年必修課！《中小學生必讀科學常備用書》系列帶動科學類童書業績翻倍成長，《科學實驗王》漫畫系列也同樣帶領科普知識漫畫類業績成長超過3成。此外像是《有怪癖的動物超棒的!圖鑑》這類的動物行為專書，挾網路社群人氣集結成冊，受到家長與孩童的喜愛。

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