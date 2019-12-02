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2019年最強商管書　穩坐兩大電子書百大暢銷榜首

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樂天Kobo揭2019暢銷百大電子書單（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo公布2019年度百大暢銷電子書單，即日起也推出優惠，至2020年1月31日止，百大電子書限時單本79折起，滿3本再折99元。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

上班族想改變現狀，這樣的心聲也反映在閱讀上，電子書樂天Kobo公布2019年度百大暢銷電子書單，商管財經類別還是一支獨秀，深受讀者喜愛，共有52本商管類書籍入選，今年占比超過一半；文學小說與人文史地類別差異不大，分列第2、第3大類別，分別有21本、16本書籍入榜。

觀察樂天Kobo百大暢銷書單，拿下冠軍的《原子習慣》，作者詹姆斯‧克利爾結合自己經驗，建立簡單易懂、容易執行的「行為改變四法則」，教大家如何從每天一點小改變慢慢累積成巨大差異，堪稱是一本習慣養成實作指南，書籍一出版後，不僅受到意見領袖與媒體的大量關注，也成功吸引讀者的討論度，因此穩穩拿下第一名寶座，同樣也是Readmoo讀墨電子書2019年度百大暢銷榜首，是今年最夯的話題書。

樂天Kobo揭2019暢銷百大電子書單（圖／樂天Kobo提供）

▲一出版就引起討論熱潮、風行全球的《原子習慣》，在樂天Kobo、Readmoo讀墨電子書的2019年度百大暢銷書中，皆穩坐榜首之位。

而排行榜第2、第3名的《真確》與《人生複本》，則為長銷書代表，《真確》為去年的暢銷榜冠軍，今年發揮長尾效應，以亮眼成績拿下第2名；而去年排名第6的《人生複本》，今年作者布萊克．克勞奇發表燒腦新作《記憶的玩物》，延續關注熱度，成功晉升至第3名，新作則以第57名入榜。

樂天Kobo揭2019暢銷百大電子書單（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo揭2019暢銷百大電子書單（圖／樂天Kobo提供）

▲去年暢銷的《真確》、《人生複本》，今年熱度持續。

歸納Kobo暢銷商管財經書籍，以改變習慣、提升效率的思考術與實務做法為主，尤其智慧手機普及，如何在工作與生活找到平衡，成為現代人重要的課題，連續3年進榜的《拖延心理學》、《為什麼我們這樣生活，那樣工作？》，以及《80/20法則》、《起床後的黃金1小時》等，皆反映透過時間管理、系統化方式，提升工作生產力的目標，進而重新拿回人生自主權。

2019年前10大暢銷榜，唯一的人文史地書籍，則由暢銷作家哈拉瑞的《21世紀的21堂課》拿下第7名，其著作《人類大歷史》、《人類大命運》同樣登上百大書單，榮登第12名與第53名，3本著作皆連續兩年入榜百大書單。

從文學類別上榜書籍觀察，電影改編與得獎作品，較受讀者青睞，例如近期翻拍成電影上映，由孔劉與鄭裕美主演的《82年生的金智英》、獲日本直木賞與本屋大賞的《蜜蜂與遠雷》，以及獲世界科幻文學影響力之一雨果獎的《三體》，皆在榜上有名。

提到長銷代表，則不可不提到日本作家岸見一郎及古賀史健，其知名著作《被討厭的勇氣》、《被討厭的勇氣二部曲完結篇》已連續入榜百大暢銷榜3年，同樣描繪人際關係的難題的《你的善良必須有點鋒芒》，也是連續3年進榜，如何不委屈自己，找回個人自主權，是現代人持續面對的難題。

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