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盧秀燕怒槓中央！環保署：中火空汙排放至114年減8442公噸

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▲中火持續減煤，發電量已減少逾百億度。（圖／台中市政府提供）

▲中市府對中火開出第一張300萬罰單。（圖／台中市政府提供）

記者許展溢／台北報導

台中市長盧秀燕今（3日）召開中部7縣市首長空汙治理緊急會報，再槓環保署放寬中火生煤量「10%容許誤差」，多燒110萬噸，開出第1張裁罰3百萬元，並說不排除撤照，要求中央減少燃煤發電比例，推動綠能發電。環署回應，一直都有在做。

環署表示，從104年起與經濟部持續推動國營事業空氣汙染減量及減煤增氣工作，中火藉由推動減煤及既有燃煤機組加裝濕式靜電集塵器、更新排煙脫硫設備及改善觸媒脫硝設備等措施，其空氣汙染物排放，已由105年的每年3萬8千餘公噸，降至107年2萬9千餘公噸，推估至114年全廠空氣汙染物排放量減為8442公噸，減量可達78%。

請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕開罰中火並且不排除撤照。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕再槓環署放寬中火生煤量「10%容許誤差」。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕提「10%容許誤差」，多燒110萬噸，希望中央推動綠能發電、減少燃煤排放比例。環署空保處處長蔡孟裕重申，操作許可條件容許10%彈性，早在18年前就存在。而減少燃煤也一直在做，以台電資料來看，今年燃煤量已比去年減了300萬公噸，且不管是風能發電還是太陽能發電等，都有朝綠能發電方向前進，是一直都有在做。

▲▼環保署推估至114年中火全廠空氣汙染物排放量減為8442公噸，減量可達78%。（圖／環保署提供）

▲環署估至114年中火全廠空氣汙染物排放量減為8442公噸，減量可達78%。（圖／環保署提供）

環署強調，每年10月至隔年3月是台灣空氣品質不佳的季節，在秋冬季節減少燃煤電廠運作，降低空氣汙染排放，改善國內秋冬空氣汙染問題，在空品不良季節進一步降載，減少瞬時空氣汙染物排放，經查中火108年度截至11月26日總計降載427次，降載減量占107年排放量約14.9%。

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中火台中市政府盧秀燕環保署燃煤許可綠能發電.蔡孟裕空汙

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