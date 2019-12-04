台灣空汙前10大汙染源曝！環團籲各政黨別再睡　快提氣候變遷政策

▲地球公民基金會舉行記者會呼籲各政黨別再睡，要面對氣候變遷。（圖／地球公民基金會提供）



記者許展溢／台北報導

聯合國氣候變遷大會（COP25）正在西班牙舉行，地球公民基金會今（4日）召開記者會公布台灣空汙前十大汙染源，並表示遺憾，因台灣2020總統大選中，氣候問題沒有排上政策討論議程，不得不提出5大氣候政策方案，供各界、政黨參考，要求選後執政黨必須擘劃出2020年到2050年間因應氣候變遷執行路徑。

地球公民基金會表示，「能源轉型」是處理氣候變遷的最核心課題，根據統計，全世界有70%以上的溫室氣體排放都與能源有關。雖過去3年能源轉型成果值得肯定，但仍不足以對應台灣應承擔的國際減碳責任。

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地球公民基金會提出的5大方案如下：

1、台灣必須訂出2025年到2050年間的能源轉型路徑及執行方案。

2、各政黨應承諾儘速推動課徵「能源稅或碳稅」，秉持汙染者付費精神，讓排碳者負擔代價，以加速減碳進程。全體國營事業都應將氣候變遷訂為績效目標，逐年檢討達成進度。

3、強化中南部減煤、鍋爐更換、汙染排放大戶減量。

4、全國應制訂交通運具全面電動化期程，針對空汙嚴重的中南部縣市，政府應加碼提高電動汽機車補助方案，加速電動化。

5、將能源民主與公正轉型價值導入氣候政策，減少環境社會衝擊。

▲地球公民基金會會中公布台灣各項空汙前十大汙染源。（圖／地球公民基金會提供）



地球公民基金會強調，減碳不是為救地球，而是為救台灣，近年來極端氣候逐漸常態化，年年破記錄的夏季高溫、短時間高強度造成淹水的強降雨，對台灣島上的人類和其他生物，都已造成嚴重的傷害與衝擊。

地球公民基金會指出，聯合國秘書長古特瑞斯更在本次氣候大會前特別提出，「人類的科學知識與技術有辦法遏阻氣溫上升，缺的只是各國政府的決心及政治意志」。盼各政黨總統與立委參選人展現決心與魄力，以具體行動來實踐台灣的減碳承諾。