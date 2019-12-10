導航機訊號飄n條街！朋友見狀「現在都用手機」印腦海　他求證：真的嗎

▲現在很多車還是會配有導航。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在大部分人的車上都有導航，或是買車時就會配有導航。一位網友發文表示，他前幾天開車載一位新認識的朋友，當時對方上車後，看到他車上的導航機飄了幾條街才抓到訊號，就說「現在的人開車多數用手機導航，不用導航機了」，之後這句話就一直在他腦海轉，忍不住上網發問，「請教各位，是真的嗎？」

這位網友在《Mobile01》貼文「現在的人多數用手機導航，不用導航機了？」文中表示，他前幾天開車載一位新認識的朋友，「他上車，看到我的導航機飄了幾條街，才抓到訊號。講了一句話『現在的人開車多數用手機導航，不用導航機了』。」當時原PO被動地回答「我的手機用藍芽連，播放車上的音樂……」

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網友接著說，「回家後，這句話一直在我腦海裡轉」，並說導航機的圖資在他有要出遠門時才會更新，忍不住上網發問朋友那一句話是不是真的，「很久沒上來這個討論區了，請教各位，是真的嗎？」

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▲比起導航機，很多車主漸漸習慣用手機導航APP。（示意圖／pexels）

看到貼文後，網友紛紛留言，「應該……大概……是真的吧XD，手機的GOOGLE MAP+導航王，用好多年了」、「我至少在兩位專家的頻道裡頭看到多餘或無用的汽車配備項目裡頭就有汽車專用導航及天窗等等，光是圖資更新就很麻煩了，所以我相信」、「手機導航定位快又準，還有即時路況更新，幾乎都可以避開塞車路段。出國旅遊租車也可以直接使用手機導航。我之前的車用導航機，大概5年前就退休了。」

還有人透露自己的情況，「至少我週遭的人不再買導航機了，我本身也是」，並說最後一台停止更新後就不再使用了，現在是用舊手機、裝個導航王之類的APP，「更新方便，又可以開個Google Map看個即時路況、一起出遊時大家的位置……等，功能太多了，我是不會再考慮導航機了。」

更有網友指出導航沒落的原因，「這麼說好了，手機的運算單元和connectivity都是數十億的研發成本產生出來的，而且每年迭代升級，這麼大的技術成長和資本投入，讓你可以便宜入手純粹是因為規模效益，導航機市場能撐起每年數十億研發成本嗎？手機的能耐早就超越導航機了，光是語音導航，實時路況，商家索引就一巴掌打飛導航機，重點是，這些軟體基礎建設還免費。」

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