　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼眼睛，發炎，紅腫，血輪眼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子因狂滑手機，眼睛非常乾澀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市一名劉姓女子近日因狂滑手機，時常感到眼睛乾澀，幾天後，她甚至還察覺，眼睛裡的分泌物逐漸變多，已漸漸讓視線變得模糊。事後，她就醫時才發現，原來自己的眼睫毛竟長滿了蟎蟲，當場嚇歪。

綜合陸媒報導，劉女日前感覺自己的眼睛非常乾燥，甚至還伴有刺痛感，連看東西都變得不清楚，因此便趕緊到哈爾濱市眼科醫院檢查。沒想到，醫生替用顯微鏡檢查發現，劉女的眼睛睫毛根部寄生了大量的蟎蟲，而乾眼症就是蟎蟲所引起。

劉女事後向醫生坦承，自己玩手機遊戲很頻繁，眼睛也便得很乾，原本以為事一直以為是玩手機，所以眼睛太累所導致，但後來分泌物卻漸漸增多，視線還經常模糊，才發現事態不對。

▲狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲。（圖／翻攝新晚報）

▲劉女的眼睛裡有許多白色點點，全都是蟎蟲。（圖／翻攝新晚報）

不過，哈爾濱市眼科醫院院長往女士事後也透露，「在檢查中，我們發現很多重度乾眼的患者眼瞼處有蟎蟲存在，進一步溝通發現，劉女家裡使用了蕎麥皮的枕頭，且很少清洗。」

王院長指出，有90%的人臉上都有少量的蟎蟲，當不注意個人衛生，或是長期不更換及清洗被子、枕頭套、毛巾等物品時，這些物品上就會滋生大量的蟎蟲，而皮膚一旦接觸這些物品後，就會快速轉移到眼、口、鼻。

此外，王院長提到，有的人感到自己眼乾、疲勞時，會以為是太累，但如果這些不適症狀在充分的休息之後，也難以緩解，甚至出現眼紅、眼睛畏光、灼熱感、異物感等不適，可能就患了乾眼症，需到醫院進行檢查、診斷和治療。她表示，輕度乾眼症需要眼藥水治療，不過像劉女這種重度的就需要治療了。

ET快訊
快訊／俄國家隊東京奧運禁出賽！　世界反禁藥組織「重判4年」
獨家專訪／陳玉珍淚駁被黃昭順夾手住院　頭劇痛...無法下床上
80歲老翁「晨運過頭」！　竟一絲不掛「爽死」女鄰居床上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

誆稱懂九陽真經可治「子宮寒」　六旬淫醫涉猥褻女網友

昆明學餐推極佛心小火鍋　花43元「18配料+白飯」吃到爽

美籍高層銀行主管拖、踹、打港警　保釋金加重十倍

狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲

影／外媒不報新疆反恐紀錄片　華春瑩直接點名：你們為什麼沒報？

學校吸菸被老師罰寫檢討！高一女寫完冷靜走出辦公室…下秒爬護欄5F跳下

遊行拿「珍珠奶茶」丟港警　女清潔工「襲警」被罰1.1萬元

選紳士男交往！20歲女揭發「曖昧秘密」...下秒遭死命毆打　慘變熊貓眼

驚！這樣也能「混」？陸科學家創造出「猴豬混合體」

與天菜男交往！21歲女自卑「長太幽默」：外表醜錯了嗎？閨蜜一句話她秒崩潰

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

誆稱懂九陽真經可治「子宮寒」　六旬淫醫涉猥褻女網友

昆明學餐推極佛心小火鍋　花43元「18配料+白飯」吃到爽

美籍高層銀行主管拖、踹、打港警　保釋金加重十倍

狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲

影／外媒不報新疆反恐紀錄片　華春瑩直接點名：你們為什麼沒報？

學校吸菸被老師罰寫檢討！高一女寫完冷靜走出辦公室…下秒爬護欄5F跳下

遊行拿「珍珠奶茶」丟港警　女清潔工「襲警」被罰1.1萬元

選紳士男交往！20歲女揭發「曖昧秘密」...下秒遭死命毆打　慘變熊貓眼

驚！這樣也能「混」？陸科學家創造出「猴豬混合體」

與天菜男交往！21歲女自卑「長太幽默」：外表醜錯了嗎？閨蜜一句話她秒崩潰

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

大陸熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

打工仔斗內直播主見面遭冷落　鐵鎚砸暈她

港學生會長：民進黨只想用港人鮮血換選票

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

「我喝奶茶誤吞吸管」！22歲女忍痛求醫…

棒球聯賽　中原大學險1分勝大連

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

孕妻醫院候診沒位子　丈夫蹲下當靠椅

大陸培育全球首隻「猴豬混種生物」

沒人讓位！尪甘願當孕妻的「人肉座椅」

北工大拼三連霸　江仲豪嘆壓力大

與天菜男交往！閨蜜一句話　自卑女崩潰了

更多熱門

相關新聞

三星Galaxy Note 9 是美國最受歡迎的Android手機

三星Galaxy Note 9 是美國最受歡迎的Android手機

全球企業分析公司Counterpoint 分析2018年第三季到2019年第三季的美國智慧型手機線下銷售統計，三星已連續多次奪下亞軍。儘管蘋果仍然處於不可動搖的地位，但在Android手機裡，三星已遙遙領先其他品牌，市佔率高達28％。

OL短時間視力驟降！一查眼球「爆漿」漏水…

OL短時間視力驟降！一查眼球「爆漿」漏水…

媽要25歲女「睡前上繳手機」！網傻：國小生？

媽要25歲女「睡前上繳手機」！網傻：國小生？

外籍客綠島遊遺失手機　警透過臉書找回

外籍客綠島遊遺失手機　警透過臉書找回

換掉舊機　他試face ID嘆：還是愛指紋辨識

換掉舊機　他試face ID嘆：還是愛指紋辨識

關鍵字：

蟎蟲手機眼睛眼睫毛

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面