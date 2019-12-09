狂玩手機！她眼睛乾到「視線模糊」...就醫後嚇歪：睫毛長蟎蟲

▲女子因狂滑手機，眼睛非常乾澀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市一名劉姓女子近日因狂滑手機，時常感到眼睛乾澀，幾天後，她甚至還察覺，眼睛裡的分泌物逐漸變多，已漸漸讓視線變得模糊。事後，她就醫時才發現，原來自己的眼睫毛竟長滿了蟎蟲，當場嚇歪。

綜合陸媒報導，劉女日前感覺自己的眼睛非常乾燥，甚至還伴有刺痛感，連看東西都變得不清楚，因此便趕緊到哈爾濱市眼科醫院檢查。沒想到，醫生替用顯微鏡檢查發現，劉女的眼睛睫毛根部寄生了大量的蟎蟲，而乾眼症就是蟎蟲所引起。

劉女事後向醫生坦承，自己玩手機遊戲很頻繁，眼睛也便得很乾，原本以為事一直以為是玩手機，所以眼睛太累所導致，但後來分泌物卻漸漸增多，視線還經常模糊，才發現事態不對。

▲劉女的眼睛裡有許多白色點點，全都是蟎蟲。（圖／翻攝新晚報）

不過，哈爾濱市眼科醫院院長往女士事後也透露，「在檢查中，我們發現很多重度乾眼的患者眼瞼處有蟎蟲存在，進一步溝通發現，劉女家裡使用了蕎麥皮的枕頭，且很少清洗。」

王院長指出，有90%的人臉上都有少量的蟎蟲，當不注意個人衛生，或是長期不更換及清洗被子、枕頭套、毛巾等物品時，這些物品上就會滋生大量的蟎蟲，而皮膚一旦接觸這些物品後，就會快速轉移到眼、口、鼻。

此外，王院長提到，有的人感到自己眼乾、疲勞時，會以為是太累，但如果這些不適症狀在充分的休息之後，也難以緩解，甚至出現眼紅、眼睛畏光、灼熱感、異物感等不適，可能就患了乾眼症，需到醫院進行檢查、診斷和治療。她表示，輕度乾眼症需要眼藥水治療，不過像劉女這種重度的就需要治療了。