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三星Galaxy Note 9 是美國最受歡迎的Android手機

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▲Samsung Galaxy Note 9 「初雪白」新色亮相，12月初全台開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Samsung Galaxy Note 9 榮登美國目前最受歡迎的一款安卓手機。（圖／記者姚惠茹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

全球企業分析公司Counterpoint 分析2018年第三季到2019年第三季的美國智慧型手機線下銷售統計，三星已連續多次奪下亞軍。儘管蘋果仍然處於不可動搖的地位，但在Android手機裡，三星已遙遙領先其他品牌，市佔率高達28％。

在今年6月的美國手機銷售排名中，三星終於取代蘋果躍居首位，成為最暢銷的手機品牌，蘋果排名第二，其他Android手機品牌的銷售也遠遠落後於三星。

儘管蘋果仍然是美國智慧型手機市場上最受歡迎的手機，但三星多年來一直在Android手機中名列前茅，並且是美國人中最受歡迎的品牌。

近日根據 PCMag 網站報導，美國的網路數據服務商Ookla針對美國最受歡迎的Android手機進行了統計。統計結果發現，三星多款旗艦手機以幾近屠榜的態勢霸占了排行榜的前幾名，其中最受歡迎的前三名皆由三星奪下，分別是Galaxy Note 9、Galaxy S8以及Galaxy S9+。
 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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