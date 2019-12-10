台灣診所看病！　日作家見「診間亮點」陷回憶：好像回到昭和年代

▲日本人在台灣診所看病，因為診間的老機器和藥袋陷入回憶 。（圖／翻攝自MAG2NEWS）

記者張嘉晏／綜合報導

一名日本作家在網路上分享自己在台灣感冒看醫生的經歷，他進到診間後相當驚豔，因為從吸鼻水的機器到大家熟知的「米奇圖案藥袋」，都讓他陷入童年看醫生的回憶裡，滿滿古早味讓他笑稱「真的很有昭和感！」

日本專欄作家「小籠包（しょう・ろんぽう）」曾經在台灣住過一陣子，他在免費電子雜誌「我愛台灣」（〜台湾大好き！メルマガ〜 レレレの台湾）中分享他和兒子在台灣看病的經驗。他回憶，當時他帶著1歲的兒子到台北市南港區一間耳鼻喉科診所掛號，出示了保險卡和居留證後，由於語言不通的關係，他便利用手機進行簡單的翻譯，告知院方他們的身體狀況。

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進到診間後，醫生用了一個看起來很有年代感的機器，把管子放進兒子的鼻子並吸出鼻水，眼前的景象也讓他回憶起自己小時候去城裡看醫生的樣子，不自覺就深深陷入昭和40年代（西元1965年）的懷舊時光。

看診結束後，作者大讚在台灣的小診所看病，其實不需要會講中文也能搞定。領完藥回家，他眼見藥袋上的「米奇圖案」和「Happy」字樣，都感受到滿滿的日本古早風，笑說「真的很有昭和感！」

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