大熊帶小熊「縮倉庫絲毫不動」！日診所超驚慌報警　專家：冬眠啦

▲兩隻熊在診所中一動不動。（示意圖／CC0圖庫）

記者林瑩真／編譯

日本新潟縣南魚沼市8日上午有熊出沒，但不如過去令人驚慌，因為兩隻熊縮在當地一間診所內「冬眠」，其中一隻還是小熊，讓趕到現場的警消哭笑不得。

綜合日媒報導，8日上午8時45分（台灣時間7時45分），警方接獲南魚沼市二日町某診所業者報案，「診所內有熊！」警方趕到現場，發現診所一樓倉庫內真的躺著一頭熊，更驚人的是，另一處也有一頭小熊，不過兩頭熊都呈現一動不動的狀態。

專家判斷，由於現在是熊的冬眠期，有可能因為沒找到合適的冬眠場所，加上食物不足，兩頭熊才會下山到市區，最後選擇診所當作冬眠地，「對熊來說是緊急措施的狀況」。

由於診所附帶復健中心，約有40名患者使用中，診所決定中止治療，讓患者先行返家。警方9日將與政府討論應對熊的政策。

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