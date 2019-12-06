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才14歲準媽媽要生了才產檢　準爸爸GG了可能要被關了

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▲產檢,懷孕,孕婦,妊娠,寶寶,超音波照片。（圖／達志／示意圖）

▲14歲準媽媽要生了才產檢，準爸爸GG了可能要被關了。（圖／示意圖／達志）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市某診所2019年5月間，進來一位大肚子的年輕準媽媽要產檢，經資料登記赫然發現，女子居然才年僅14歲，孕期達38周即將臨盆，而且是第一次產檢，診所趕緊通報警方處理。警方約談男女當事人，雖兩人情投意合交往，但少女未滿16歲，警方依法送辦，檢方依妨害性自主罪嫌起訴劉男。

檢警調查，涉案的22歲劉姓男子，2018年9月與年僅14歲少女熱戀，並在劉男家中發生多次性行為，少女無意間懷孕。少女直到2019年5月要生了，才到診所產檢，由於是未滿16歲懷孕，診所主動向警方通報，經約談男女當事人後，警方依法送地檢署偵辦。

經瞭解，雙方家長也知道兩人交往，由於劉男是位廚師，算有正當職業，因少女未滿16歲不敢前往產檢，直至2019年5月少女懷孕已經38周、即將臨盆才在家人陪同下前往產檢。

診所在核對健保卡身份資料時，赫然發覺她未滿16歲竟然懷孕，診所馬上通報警方，警方約談兩人，雖然供稱都是合意發生性行為，且雙方家長都同意，但還是得依與未滿16歲少女發生性行為，將劉男函送法辦，近日檢方依妨害性自主罪嫌，提起公訴。

檢方表示，與未滿16歲少女發生性行為屬公訴罪依刑法妨害性自主罪規定，與未滿14歲男女性交者，處3年以上10年以下有期徒刑，對14歲以上未滿16歲男女性交者，處7年以下有期徒刑。

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