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資料只有紙本好麻煩？上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔

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▲▼紙本資料上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔。（圖／記者邱倢芯攝）

▲紙本資料上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

你一定有遇過只有拿到紙本資料，卻苦苦等不到電子檔的時候，如果老闆還要你將這些資料彙整、寄信給他，光是鍵入文字就要耗費許多心神；不過其實這樣的情況現在都有解決方式啦！使用者可以透過上傳Google雲端，或者是Line的方式，就可以輕鬆地將紙本轉成可編輯的電子檔嘍！

上傳Google雲端：
現代人幾乎都有一個Google帳號，如果好好善用Google所提供的功能，可以讓生活簡單許多；如果你想要將紙本資料變成可編輯的電子檔，那麼就先使用手機將紙本拍照、上傳到Google雲端中，之後再開啟電腦，對著剛剛上傳的照片按右鍵，在「選擇開啟工具」的地方，選擇「Google文件」，系統就會自動跳轉，將照片中紙本文字轉成可編輯的電子檔案了。

▲▼紙本資料上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼拍照、上傳雲端、按右鍵，Google雲端就會幫你自動生成紙本的文字檔。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼紙本資料上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔。（圖／記者邱倢芯攝）

傳到Line對話框：
第二種方式也相當簡單，一樣是先使用手機拍紙本資料，之後將照片丟到某一個對話框中；開啟電腦版的Line，找到剛剛丟上照片的對話框，並對著照片按下右鍵、選擇「轉換為文字」；Line就會自動將照片上文字生成可編輯的電子檔案了。

▲▼紙本資料上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Line幫你將紙本文字變成可編輯的電子檔，可說是最棒的影藏功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼紙本資料上傳Google雲端、Line都可幫你秒轉文字檔。（圖／記者邱倢芯攝）

不過要注意的是，雖然這項功能相當方便，但是系統的文字辨識能力有時候不會那麼準確，因此建議在生成文字檔後還是要先校稿過，再寄送給老闆會比較好。

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