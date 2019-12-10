逼學弟抽籤幫尻！耕莘專校「男舍暗黑傳統」　受害學生狂CALL家人求救

▲天主教耕莘健康管理專科學校宜蘭校區，接連爆出性醜聞。 （翻攝宜蘭耕莘健康管理專科學校官網）

圖文／鏡週刊

天主教耕莘健康管理專科學校接連傳出性醜聞，3月時爆發學長叫學弟到房間抽籤，逼幫學長手淫，地點還是在學校宿舍。最近又有一起男學生指姦女同學的性侵案。誇張的是，案發當時，女同學的男友就睡在隔壁，情節宛如A片。

該案被害人小瑜、加害人小鄭，以及小瑜的男友阿樹（3人皆為化名）都是耕莘專校的學生。今年3月某天晚上，小鄭到阿樹住處作客，到了深夜，阿樹留小鄭過夜，阿樹與小瑜睡在床上，小鄭則睡在床邊的地板上。當晚，小鄭見小瑜穿著睡衣，起了色心，竟不顧與阿樹的交情，更不管小瑜是否願意，趁他們熟睡時，悄悄爬上床，撫摸小瑜大腿，最後把手指伸進小瑜內褲指姦得逞，但也讓小瑜從夢中驚醒，因她激烈反抗，小鄭才嚇到停手。

▲小鄭（左）不顧小瑜的男友（右）就睡在隔壁，竟趁2人熟睡時，對小瑜（中）猥褻、指姦。

本刊調查，此起性侵案其實這並非耕莘該學期發生的第一起性醜聞，3月時就已爆發男男猥褻案，地點還是在學校宿舍。還原當時情節，原來有多名學長叫學弟到房間抽籤，被抽中的人要幫學長手淫，還逼他們簽下保密條款、不得聲張，其中一名受害學生趁隙打電話向家人求救，醜聞才因此爆發。

▲耕莘專校今年3月曾爆發學長以抽籤方式，逼學弟幫忙手淫的醜聞。

有被害學生透露，部分學長鎖定長相清秀、個性較為柔弱的學弟，先試探性地進行猥褻舉動，再逼迫學弟替他們打手槍，據傳這項不法行為已行之有年，成為男生宿舍的「慣例」。

被害學生家長也指出，案發後，學校社工只想息事寧人，甚至要求被害人原諒學長的行為，給對方一次機會，不要報警。被害人家長無法接受，選擇在臉書的地方社團揭發醜聞。

家長表示：「加害者幾乎都成年了，還不止一個，這些孩子到底在什麼樣的環境就學？這是什麼樣的校風？要不是被害學生跟家長們擦乾眼淚，勇敢地站出來揭發醜聞，不知道還會有多少無辜的孩子遭受性霸凌！我們為人父母，得知這樣的事情之後，十分悲憤不捨，難道就應該讓學校息事寧人嗎？孩子就必須默默承受傷心、害怕嗎？」

▲手淫案受害學生的家長曾在臉書發文，痛批耕莘專校企圖息事寧人。（翻攝臉書）

眼見無法遮掩真相，耕莘專校才被動發表聲明，對學生的偏差行為表達遺憾與抱歉，同時對受害學生及家人致歉，也依照相關法規進行校安及社政通報，並啟動輔導機制，對學生進行隔離。耕莘強調，已召開家長說明會及性平會議，組成調查小組訪談關係人，絕對依法辦理，勿枉勿縱。

不料，男男猥褻案風波還未落幕，就又爆發男學生指姦女同學的案件，耕莘專校卻依舊採「家醜不外揚」的態度處理，讓其他同學惶恐不安、忿忿不平。

不過針對男男猥褻案，耕莘專校則回應表示，宜蘭縣政府、教育部都很重視此事，也跟學校開過幾次會，縣府認為校方沒有疏失，有依程序處理。

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