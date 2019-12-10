外送神人「日賺8000」變網紅！一單爽領350元…坦言：外送風險高沒發展性

▲羊男曾開餐廳賠了180萬元，去餐廳工作4年才還清債務，他說：「1年休5天，每個月才賺3.6萬元。」現在外送每月可賺7萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

開過小餐館、賣過保險、當過Uber司機的羊男 （化名），3年前就加入美食外送行列，見證了外送平台成立之初為吸引人力投入，開出送一單350元之離奇歷史。

他跑過誠實蜜蜂、UberEats和戶戶送，鍛鍊出不看手機導航，鑽巷弄避開紅燈，熟知等單熱區，摸清百貨商場、醫院複雜出入口動線以節省時間的專業能力。

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他最高紀錄是單日12小時跑了200公里，賺近8000元；曾在45分鐘內送完誠實蜜蜂7單，當時送一單130元，換算時薪等於破千元。

偶然間，羊男將送餐甘苦談拍成影片上傳YouTube，迴響熱烈，他大感振奮，開始規劃與外送相關的主題，不藏私地分享自己的送餐技巧，指點外送路線。觀看次數動輒達數萬甚至十多萬，開始有廠商看準他在外送圈的影響力，找上門請他拍業配。

等單時羊男不無聊了，他認真勘查地形，順便拍攝影片素材，每週讓自己休一天拍片、剪片。今年8月獲准開啟YouTube營利模式，每月可獲廣告分潤3、4000元，金額雖不高，卻使他很有成就感。

雖臻車神境界，羊男始終視外送工作為人生過渡，「風險高又沒有發展性，我從來都把它當副業。我還在找我的主業要做什麼。」話雖如此，平均每月7萬到8萬元收入，使他3年來仍未離開這行業。



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