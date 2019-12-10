外送員上工八月！他把顧客暖心給的小費捐出：想讓愛傳下去

▲上工八個月的周世昌，把外送累積小費定期捐出：「收到客人的讚美，就非常滿足了。」

圖文／鏡週刊

訂餐者一句「謝謝你」「慢慢騎，不趕時間」「辛苦了！」看似平常的問候，對外送員來說，十分窩心。外送神人羊男送餐3年，在他眼中「優質客人」是：會為外送員著想。有人會專程到一樓來拿餐，有人會請外送員喝一瓶可樂，或者點飲料時多訂一杯給外送員，偶爾遇到客人給50、100元小費。

熱愛送餐的周世昌說，有些客人點餐付現，零頭10元20元不找，當成給外送員的小費。下大雨或日正當中，偶爾遇到也是外送員同行叫餐，往往不忘塞一點零錢酬謝。

周世昌說：「收到客人的小費或讚美，心理上就得到非常大的快樂和滿足。」他以正面樂觀態度送餐，「我會盡量提前傳訊告知客人大概什麼時候送到，中午熱門時段可能得等一下，讓客人有心理準備，反應都比較正面。」

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▲UberEats沒有制服，但周世昌在市面上找了綠黑絨外套，燙上平台字樣，成為自製制服，展現敬業精神。

每隔一段時間，周世昌就去超商將外送累積的小費捐給公益團體，「我有能力的時候，也該做一些什麼事幫助別人，所以我每年都會去做國際志工；小費是客人給我的關心和愛心，我也想把這些愛傳遞下去。」

懷著演員夢，為自力更生而利用空檔送餐的吳宇宗，去取餐候餐時遇過暖心店家請他喝杯飲料，讓他感到很溫暖。第一次遇到客人要給他小費，他推辭不收，對方就說他自己也當過外送員，他知道很辛苦，堅持給了100元。吳宇宗心情激動不已，特別臉書上寫了一段作為紀錄。

年過6旬的阿元伯，也遇過幾次客人點選地址有誤，餐送抵後才知出錯。他當外送員雖不擅噓寒問暖，但使命必達，願意不計時間成本再協助送達，「我的任務完成，我有一種成就感，覺得說很心安。」有次客人訂了2杯飲料，卻送錯地址，客人請阿元伯喝掉不必送了，他仍堅持送到正確地址，客人竟拿了200元給他，「那2杯飲料都不值200元了！」

還有一次，也是送錯地址又更正，訂餐的年輕女子塞了100元給阿元伯：「阿伯你今天這麼辛苦，是我疏忽，我的一點心意，你一定要收下。」除了派單工資，來自萍水相逢陌生人的溫情，更是坎坷外送人生往前走的動力。



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