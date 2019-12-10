2020清大也有醫學系！禮聘部桃醫師授課　獨招偏鄉服務公費生

▲清華大學廣聘醫師教授將申設學士後醫學系。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學2020年將正式申設學士後醫學系，除原有的醫學科學系、分子醫學研究所與其他相關系所的170名師資之外，正廣覓人才，將與全國各大醫學中心合聘150位 「醫師教授」，包括長庚、彰基、國泰等醫學中心。清華大學校長賀陳弘10日與衛福部桃園醫院徐永年院長簽約，將禮聘部桃優秀醫師到清華執教，雙方並展開教學與研究的全方位合作。

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▲清華校長賀陳弘（右）今與衛福部桃園醫院院長徐永年簽訂學術研究合作協議。

賀陳弘表示，近年許多醫藥領域的重大發展都與高科技數位化相關，清華大學生醫、材料、動機、電機等許多系所都參與了生物醫學領域相關研究，「統計下來，清華竟有高達7成的教師研究與醫學相關。」且清華大學與桃園市政府合作，即將在桃園航空城內興建醫學中心等級的醫院，申設醫學系勢在必行。

賀陳弘指出，泰晤士世界大學排名最新公布的2020年各學術領域排名中，清華雖沒有醫學系，但在臨床醫學領域排名全球第 230名，在台灣排名第四，也是沒有醫學系的大學中排名最前的；在生命科學領域則排名全球第191名，國內排名第二。

清華大學最近已陸續與長庚、榮總、台大、馬偕簽訂合作協議，合聘了35位 的「醫師教授」，並於10日與衛福部桃園醫院簽訂學術研究合作協議，將聘請優秀的部桃醫師擔任清華大學教授，雙方將共享學術資源，清華醫學系的學生未來也可到部桃實習。

賀陳弘表示，部桃在老人醫學等許多領域都居於領先地位，有了清華大學在AI人工智慧方面的研究加值，將可全面推動「智慧老人醫療」。在衛福部的支持見證之下，清華大學醫院將與部桃、長庚攜手合作，共同努力成為桃園三大醫學中心，以最高標準照顧市民健康。

在申設醫學院部分，清華大學副校長周懷樸表示，預計2020年申請學士後醫學系，規畫將獨立招收赴偏鄉服務的公費生，並培育研究型醫學生，以與目前其他大學的醫學教育有所區隔。

桃園市長鄭文燦也出席簽約典禮，他致詞時指出，部立桃園醫院已具備準醫學中心的能力，只是沒有大學醫學院的配合。清華大學與桃園醫院的合作是「強強相加」，清華能補足桃園醫院研究及教學方面缺口，成為國內未來頂尖的醫學中心。

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