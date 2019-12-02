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清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」

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▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

清華大學學生組成的國際志工團過去十年赴中美洲的貝里斯服務。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學學生組成的國際志工團過去十年赴中美洲的貝里斯服務，教國小學生及教師使用電腦，累計募集送出5百台二手電腦、24片太陽能板，還提供了18份獎學金幫助貧童完成中學學業。貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）被這群台灣志工的熱情投入感動，決定頒給清華志工團「貝里斯青年獎章」。

▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

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▲貝里斯青年獎章（Belize Youth Awards）是貝國教育部的官方獎章，頒發給對當地社會有影響力及貢獻的15到29歲青年。

貝里斯青年獎章（Belize Youth Awards）是貝國教育部的官方獎章，頒發給對當地社會有影響力及貢獻的15到29歲青年。2019貝里斯青年獎章特別增設「國際志工服務團隊獎」，清華貝里斯志工團成為首度獲獎的外國團隊。

頒獎典禮前天在貝里斯第一大城市貝里斯市的公民中心舉行，由清華大學國際志工貝里斯資訊教育服務團今年的領隊黃聖芬，及2020年的領隊黃正太兩人代表領獎。

▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

▲中華民國駐貝里斯大使陳立國夫婦（右二、右一）肯定清華貝里斯志工團貢獻。

清華貝里斯志工團成立於2011年，由當時在清華就讀國際專業管理碩士班(IMBA)的貝里斯籍學生萊恩(Kieran Ryan)創立。清華當時已有赴非洲服務的志工團，萊恩看到清華大學學生的強大電腦能力，決定帶著同學到他位於貝里斯西部內陸的故鄉─卡又區，散布資訊的種子。

清華貝里斯志工團去年的副領隊黃健倫表示，志工團最初主要教導偏鄉國小學童簡單的電腦文書處理；後來發現當地能用的電腦有限，又發動募集二手電腦；之後發現當地常缺電、無法啟動電腦，2012年開始募集太陽能板帶到貝里斯。

黃健倫說，志工團學長姐後來又發現超過一半的貝里斯孩童因貧窮而無法完成中學學業，因此自2015年創立獎學金計畫，募集獎學金幫助貧童升學。每年的服務目標都由學長姐一代代傳承，並因應當地的需求變化而逐年微調。

▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

▲清華貝里斯志工團2019年領隊黃聖芬（右）、2020領隊黃正太代表赴貝里斯領取青年獎章。

前天飛到貝里斯領獎的清華教科系畢業生黃聖芬是2017年的志工團員，沒想到海外服務會上癮，今年暑假領隊再度前進貝里斯，8月底回台時還想著「這輩子應該不會再去貝里斯了吧？」沒想到不出2個月，就收到貝里斯教育部的頒獎通知，既驚訝又感激。

黃聖芬表示，她第二度到貝里斯服務時，看到志工團的努力耕耘的確逐步開花結果，如兩年前雜亂簡陋的電腦教室，在喚起師生對資訊教育的興趣後，已全面整理翻新，老師們使用清華學生留下來的教材及二手電腦教學，令她非常感動。

▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

此次一同前往貝里斯領獎的清華大學核工所碩士生黃正太去年就是志工團團員，更是明年的帶團領隊。他表示，清華志工團因長期深耕服務，在當地小有名氣，甚至有一條路就命名為「台灣街」。貝里斯副總理法博今年10月來台訪問，也特別指定要到新竹的清華大學看看。

黃健倫說，他前幾年去貝里斯服務時，不止被當地電視台採訪，還獲頒勳章，「我從沒想過會到轉機40小時、時差長達14小時的貝里斯服務，更沒想到走在路上居然還會被當地人認出來。」黃健倫笑說。

黃聖芬與黃正太皆謙虛表示，自己做得不多，是清華提供了良好的平台，讓學生能把所學貢獻到海外。「參加貝里斯志工團是我大學期間最有意義的事。」黃聖芬表示。

清華大學2007年在現任校長、當時的學務長賀陳弘推動下成立志工團，是國內大專院校第一個成立的國際志工團體，迄今已有6百多位同學赴海外服務，足跡遍及三大洲共8國，包括貝里斯、坦尚尼亞、肯亞、馬來西亞等。

▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

▲清華志工團揚名海外　10年深耕！獲頒「貝里斯青年獎章」。（圖／清大提供）

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