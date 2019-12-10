抓到了！北都有線電視少報4萬戶　實際達9萬7856台北市最大



▲台北市北都數位有線電視訂戶數被證實少報近4萬戶（圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導



之前一直被外界懷疑「訂戶數以多報少」的台北市北都數位有線電視，10日在台北市觀傳局驗證下，證實北都今年10月的實際訂戶數高達9萬7856戶，不僅是台北市最大單一系統，也較其今年第三季申報給NCC的戶數5萬8066多了近4萬戶。北都解釋，因為之前未把「訂寬頻頻優惠有線電視」的訂戶計入有線電視用戶，才有數字上的落差。但北都涉「偷吃步」短報戶數讓業界譁然，竟然有這麼多用戶看免錢的。



台北市觀傳局為審查109年有線電視收費標準，要求系統商申報戶數時需依照，單有線、單寬頻、有線+寬頻同裝分開統計，以此計算方式，北都有線電視訂戶有 9萬7856戶。北都表示，之前申報給NCC的訂戶數都 單指有線電視，現在就是把之前申裝網路優惠有線的戶數要加回去，所以總訂戶數多了4萬達9萬多。



據了解，這4萬有線電視訂戶，其中有的是訂寬頻再加一元就可以看有線電視的優惠，最近因為北都斷訊風波，有不少訂戶要提前退訂，被要求高額解約金，因而向市府申訴量爆增，引起市府相關單位注意。





▲北都數位有線電視斷訊風波因授權爭議而起，背後則有收視戶短報疑雲。（圖／網友提供）



台北市有線廣播電視系統費率審議委員會還決議，業者如要求收視戶提前退租時須優惠返還，應於契約及繳費通知單中載明，除經收視戶同意外，業者不得要求退租時須將數位機上盒送到指定地點。

市府觀傳局局長劉奕霆表示，109年度台北市有線電視參考國家通訊傳播委員會研擬的「有線廣播電視系統經營者收費標準」修正草案的分組規定，每家業者都推出3種頻道組合，其中俗稱「吃到飽」的A組，9家原有業者維持上限495元，新進業者北都450元。B組以無線電視頻道、原住民電視台、客家電視台、國會頻道為主，每家業者上限均為200元，收視戶可依需要自行決定是否加購業者提供的套餐組合。C組為A組原有頻道再加上數個頻道，各業者收費上限自515元至550元間。



台北市有線電視收視戶 108年10月總訂戶數597,854戶



凱擘集團 4系統28萬9850戶

陽明山 8萬7518戶

新台北 7萬4606戶

金頻道 6萬4027戶

大安文山 6萬3699戶



中嘉集團 3系統13萬8859戶

長德 5萬4166戶

麗冠 4萬1948戶

萬象 4萬2745戶



獨立系統

聯維 5萬9644戶

寶福 1萬1645戶

北都 9萬7856戶