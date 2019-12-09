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新北「快閃傳福音」熱鬧登場　「天韻合唱團」歌舞嗨翻街頭

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▲ 新北「快閃傳福音」熱鬧登場 「天韻合唱團」歌舞嗨翻街頭。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北「快閃傳福音」熱鬧登場 「天韻合唱團」歌舞嗨翻街頭。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北歡樂耶誕城」最具宗教特色的平安晚會將於22日在市民廣場展開，最受青睞的「快閃傳福音」，今年結合各教會在板橋火車站、捷運站及公園等人潮聚集地安排13場活動，首次結合喜憨兒庇護工場製作薑餅人餅乾，於22日活動現場限量免費發送800份，給予慢飛天使支持和鼓勵。

9日發布的「快閃傳福音」影片，由民政局長柯慶忠以悠揚的樂音開場，搭配台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」演唱膾炙人口的耶誕歌曲及璀燦燈景，吸引大批圍觀的民眾，讓大家感受最道地的耶誕傳福音文化。

▲ 新北「快閃傳福音」熱鬧登場 「天韻合唱團」歌舞嗨翻街頭。（圖／新北市民政局提供）

▲ 台灣第一支全職基督教音樂事奉團隊「天韻合唱團」演唱膾炙人口的耶誕歌曲。

民政局長柯慶忠表示，12月是各地教會慶祝耶穌基督誕生的重要月份，教會將舉辦一連串的慶祝活動，為市民帶來福音與祝禱。今年平安晚會也首次提前至12月22日周日辦理，希望讓更多市民齊聚市民廣場，一起歡度最具耶誕氛圍的耶誕節。

民政局宗教禮俗科長賴小萍表示，耶誕節是分享與散播愛的日子，在歲末年終的尾聲，感恩這一年的平安，許多教會也有相關慶祝活動，12月14日雙和禮拜堂的聖誕音樂晚會，12月21日中和基督之家的聖誕兒童派對、鶯歌蒙福靈糧堂的聖誕驚奇夜等都公佈在民政局網站，歡迎上網站查詢。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北「快閃傳福音」熱鬧登場 「天韻合唱團」歌舞嗨翻街頭。（圖／新北市民政局提供）

▲ 9日發布的「快閃傳福音」影片，由民政局長柯慶忠以悠揚的樂音開場。

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