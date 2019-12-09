妻遭狠夫狂捅「倒地噴血」慘死　兒一旁目睹崩潰…蹲地摸遺體痛哭：媽媽！

▲丈夫當街捅死妻子，兒子一旁目睹大哭。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

夫妻相處是許多家庭難解的問題，大陸福建洛江近日發生一起殺妻慘案，36歲的錢姓男子在客運站旁持刀狂捅自己的妻子，導致妻子當場鮮血直流，等到警方到場時，已經失去呼吸心跳。2人的小孩目睹了這起慘案，守在母親的遺體旁邊，大聲哭喊「媽媽」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在洛江的羅溪客運站附近，死者蘇姓女子疑似與丈夫發生爭執，離開家裡跑到外面住，在客運中心附近租屋生活。

▲警方、救護人員趕到時，蘇女已經失去呼吸心跳。（圖／翻攝微博）



錢姓男子透過消息得知妻子住在客運站附近，帶著兒子從老家趕到客運站，想帶妻子回家，但被對方拒絕，因此發生口角。錢男一氣之下拿出刀子，當著孩子的面狂捅妻子，導致妻子狂噴鮮血倒地。

一旁民眾看到慘案，嚇傻通報警方，不過警方、救護人員趕到時，蘇女已經失去呼吸心跳，被民眾蓋上草蓆。2人的孩子目睹慘案，蹲在媽媽旁邊，伸手摸著遺體，大聲哭喊「媽媽」。當地警方目前已將錢姓嫌犯逮捕，目前仍在詳細釐清案發原因。

▼當地警方已經逮捕犯案的錢姓男子，目前仍在釐清詳細案發原因。（圖／翻攝微博）



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