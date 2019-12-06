北捷車廂擂台開打！他坐妻旁「腿超開狂抖腳」　夫怒瞪引戰被摔斷腿

▲于姓男子在搭乘捷運時，不滿妻子遭一旁王姓男子抖腳騷擾，2人大打出手，互控傷害，經檢方調查將王男起訴，于男不起訴。（示意圖／記者季相儒攝）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

新北于姓男子2019年7月30日搭乘捷運時，因認為妻子受隔壁王姓男子抖腳騷擾，他直接怒瞪王男，一氣之下雙方竟在車廂內大打出手。于男先揮拳但遭王男住手，王男則將于男用摔角方式摔在地上，造成于男腳部骨折，2人互控傷害。經台北地檢署調查後，檢方認為只有于男骨折，王男沒有受傷，因此依傷害罪將王男起訴，于男則是不起訴。

據起訴，事情發生於台北捷運車廂內，當時于男與妻女從南勢角站上車，正要前往中正紀念堂，當時于男自己站著，讓妻女倆坐下。此時，王男在同一車站，搭乘同車次，上車後看見于男妻子旁仍有座位，便直接坐下。

身材粗壯的王男坐下後，將手放在椅背上，坐姿呈大字型開腿樣，且不顧坐位旁的民眾，持續抖動自己的腳，使于妻感受不佳。于男認為老婆遭到王男的騷擾，因此爆氣直瞪王男，孰料，王男因于男怒瞪，雙方互相質問，情緒不滿下直接在車廂內開打，一開始，于男先出手揮拳攻擊王男，不料，王男趁機將于男手抓住，再用腳將于男的腿鉤住後，直接掃倒對方，使于男整個人摔在地板上，造成于男骨折。

台北地檢署透過車廂內監視器畫面，認定2人皆有出手，其中于男揮未無造成王男受傷，但檢方在關鍵影像裡看到于男被摔後，走路明顯有一拐一拐的樣子，認定王男涉傷害罪將他起訴，于男則不起訴。

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