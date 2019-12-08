男獨攀「台灣百岳十峻」無明山摔邊坡　積雪30公分、能見度低...困5天獲救！

▲一名51歲的朱姓男子1日獨攀無明山，行經碎石坡時，不慎滑落邊坡，請求救援後7日下午獲救，送往台北長庚醫院就醫，生命跡象穩定無大礙。（圖／記者李忠憲翻攝，以下同）

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

一名51歲的朱姓男子於12月1日時，獨自前往素有「台灣百岳十峻之一」稱號的無明山，孰料，朱男3日下午行經碎石坡時不慎滑落邊坡，造成他胸部肋骨挫傷，無法行走，於是報案請求救援。4日清晨，救難人員才與朱男聯繫上，但因天候一直不穩定，直到7日下午，朱男才獲救。救難人員使用直昇機吊掛救起朱男，順利獲救後，最後朱男被送至台北長庚紀念醫院就醫，目前生命跡象穩定，意識清楚。

據了解，朱男當時是從730林道登山口進入，前往無明山獨攀，原本預計5日回到登山口，不料，在行經碎石坡時不小心滑落邊坡，使他胸部肋骨挫傷而無法行走， 約莫在下午3點時報案求救。消防局和平分隊表示，當天接獲通報前往時，因入夜天色昏暗、地形有落差，而選擇隔天4日以徒步至現場的方式到事發地點接觸朱男，但當時視線不佳，從直昇機的視角往下看，無法將目標區域確切鎖定，因此這天無法吊掛救援，救難人員選擇5日再出發救援。

救難人員提到，5日當天的氣候不佳，因下雨導致能見度極低，進入夜晚溫度更下探至零下5度；6日時，地面有結冰，是下小雨且有冰霰的狀態；7日早上清晨山上刮大風、下大雪，積雪達30公分，使得直昇機仍無法進行吊掛救援。

直到7日下午天氣好轉後，由和平分隊回報狀況穩定，下午3點25分直昇機從台北松山機場起飛，約莫4點36分時，傷者和救難人員全數吊掛上機，於5點初抵達松山機場。下機後，朱男由北市消防局建國分隊救護車送往台北長庚醫院就醫，朱男無明顯外傷，但左胸及左腹部疼痛，目前生命跡象穩定，意識清楚。

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