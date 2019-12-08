士林夜市爆衝突！他遭棍棒痛毆...監視器畫面曝「5煞匆匆離去」

▲一名彭姓男子因債務糾紛，在士林夜市遭痛毆算帳，目前警方已掌握施暴者身分，將深入釐清案發原因。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

台北士林分局於7日晚上9點18分接獲民眾通報，一名彭姓男子在士林大東路上遭5名男子持棍棒痛毆，警方趕往現場處理時，發現加害人已經離去，只見彭男倒在路邊，身上含頭部有多處的挫鈍傷，警方將他立即送往醫院救護。經警方調閱監視器，目前有掌握相關施暴者身分，將依照傷害罪通知5名嫌犯到案說明，進一步釐清鬥毆的真正原因。

據了解，彭男聲稱自己在外與他人有糾紛，但他不願透露詳細原因。案發當時，5名身穿帽T的男子在週末人潮眾多的士林夜市，見到彭男後，直接拿出棍棒對他怒毆一頓，再加上拳頭伺候、用腳狂踹，彭男直接倒在路邊無法動彈，路過民眾見狀趕緊報案，而5名帽T男在毆打結束後立即離去，不見蹤影。

針對受傷部分，彭男已向警方提出傷害告訴，而士林分局透過監視器畫面，確認當時案發現場的施暴者共有5名，手持棍棒，目前有1人已於今（8）日早上到案說明，警方掌握相關施暴犯嫌的身分，將持續調查，依傷害罪通知到案說明，並深入釐清鬥毆原因。對此事件，士林分局呼籲民眾對於紛爭應要理性處理，別逞一時之勇，而警方決不容許任何暴力事件，對於糾眾滋事行為，將依法徹底嚴辦。

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