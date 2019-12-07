台中警車國道車禍翻落邊坡！　2員警1人犯受傷送醫

記者林悅／台南報導

國道1號南下297公里處，12月7日下午發生一起車禍，一輛台中市第二分局警車，押解犯人時行經該處時，擦撞到1部自小客車，人車失控翻落路旁邊坡，台南市消防局據報派員搶救，將受困車內2名員及1名人犯救出，分送麻新樓醫院及成大醫院救治，目前肇事原因及相關責任由國道警察第四大隊調查處理中。

▲台中市第二分局警車，車禍翻落路旁邊坡，車上2名警員及1名人犯受傷，3人意識清醒送醫暫無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於7日下午2時23分許據報，國道1號南下297公里處有警車翻覆邊坡，3人受傷，消防局馬上出動新營、鹽水消防分隊消防車及救護車前往搶救，新營車組到達發現係台中市第二分局警車，自撞邊坡約3公尺，車上警員2人及1名人犯受傷，駕駛員警受困駕駛座，3人意識均清醒。

新營分隊救護車先將1名臉部擦傷的員警送至麻豆新樓醫院救治，鹽水救護車將前臂變形、雙手擦傷的嫌犯送麻豆新樓醫院救治；另名受困駕駛座的員警被救出脫困，員警右胸、右膝、右臀部受傷疼痛，由新營分隊救護車送柳營奇美醫院救治。麻豆新樓醫院指出，34歲張姓員警，頭部撕裂傷，下鄂骨折，目前住院手術治療中，21歲朱姓人犯輕傷無大礙。初步了解3人無生命危險。

初步了解，1名陳姓駕駛人開休旅車載妻子及5歲女兒行至南下297KM，該警車不明原因撞到其車子右後輪後，警車噴至翻落邊坡，警車上3人受傷，休旅車上3人皆無受傷。案發後國道警察第四大隊派員前往現場勘查測繪蒐證，初步調查雙方均無酒駕，目前肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

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