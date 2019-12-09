「地上怎麼有凹洞！」少婦騎車慘摔「暫時失憶」下巴縫16針　將提國賠

▲黃小姐騎車經過路口突然自摔倒地。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

已婚育有一子的黃小姐7日騎機車在太平區樂業路時突然自摔倒地，下巴縫16多針，機車也摔壞，人還短暫失憶，目前暫時在家休養。她事後發現，現場路中間竟有個凹洞，認為是公家機關有疏失，將提起國家賠償。

12月7日上午11點半，黃小姐騎機車行經太平區樂業路全國加油站前方的路口時，突然自摔倒地，經119送醫後，確認她下巴有傷口要縫10多針，頸部及四肢有多處擦挫傷，治療後目前返家休養。

▲▼黃小姐經過路口後就左傾摔倒。（圖／民眾提供）

黃小姐說，事後返回現場發現，畫有黃色網狀線的路口上竟有一個凹洞，立刻PO上臉書社團，希望有民眾可以提供行車紀錄器畫面，還原現場。

她表示，這凹洞是害她摔車的主因，她摔車後到就醫間的記憶都消失不見，這條路她幾乎每天下班都會走，不知為何有這坑洞，打算提起國家賠償。她目前無法上班，只能靠先生繼續工作，並繼續休養及帶小孩。

▲路面明顯有一個坑洞。（圖／黃小姐提供）

▲警方到場處理。（圖／民眾提供）

第三警分局表示，接獲通報後員警立刻到場採證，經調閱監視器畫面，發現黃小姐當時騎車直行，突然人就往前，接著就左傾摔倒，已提供相關事證給黃小姐。

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