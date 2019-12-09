2021年全球監視器數量突破10億　美國將達到8500萬支

▲中國監視器廠牌海康威視（Hikvision）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

由於公共安全問題與智慧城市的推動，監視器的需求越來越高，目前全球大約有7.7億支，其中大陸因為政策的因素，在部署數量方面一直佔有領先的地位。產業研究機構「馬基特公司」（IHS Markit）在6日發表報告顯示，到了2021年全球監視器數量將突破10億支，比起目前增加30％。

雖然隱私權的問題越來越被重視，但隨著交通、國家政策、城市安全、犯罪預測還有人口成長等原因，都會提升對監視器的需求。大陸設有「天網」監控系統，利用人臉辨識、大數據技術來短時間內辨別身分的功能，在地鐵、飯店、百貨公司等公共場合都可以實現，聲稱準確率達到99.8％。

根據《金融時報》的報導，有60％到70％的人說臉部辨識讓交通樞紐、學校、購物中心和住宅區更安全，但也有74％的人希望選擇使用傳統的身份識別方法來代替面部識別，顯示在大陸隱私權和公共安全的兩難。

依照人口比例計算，目前美國平均每4.6人有1支監視器，大陸則4.1人。馬基特公司的分析師菲利普表示，全球監視器數量到達10億支時，美國的數量將從去年的7000萬部增至8500萬支。印度、印尼這些人口快速成長的國家，對於監視器的需求也一樣在成長。

得益於監視器需求增長的趨勢下，大陸監視器廠商海康威視與大華技術2家公司，以39%％的市佔率，成為全世界最大的2家製造商，在這股潮流之下獲取可觀的收益。