路中央有大紙箱！騎士載女友閃不過慘摔　PO網求誰掉的

▲桃園市李姓男子3日晚間騎車載女友行經大溪區介壽路時，撞上紙箱翻車摔傷。（圖／翻攝自爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子3日晚間騎車載女友外出，行經大溪區介壽路時，因閃避公車不慎撞上路當中紙箱失控翻車，機車還撞上停放路旁公車以致毀損嚴重，李男左腳摔傷，女友幸未受傷但飽受驚嚇，事後李男將行車紀錄器畫面放上臉書爆料公社，引起網友熱議；警方則針對散落紙箱追查失主與釐清責任歸屬。





▲桃園市李姓男子3日晚間騎車載女友行經大溪區，撞上紙箱翻車撞上路旁公車摔傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，3日晚間7時許，29歲的李姓男子騎機車搭載女友外出，行經大溪區介壽路1253號附近時，因路當中有長約60公分、寬40公分大紙箱，李閃避不及摔車滑倒，機車還衝向路旁公車，還好僅造成左腳擦傷，女友幸未受傷，警方事後調閱附近監視畫面，調查散落物失主，將依道路交通管理處罰條例開罰鍰新台幣3千至9千元。

▲桃園市李姓男子3日晚間騎車載女友經大溪區撞上紙箱翻車摔傷，警方針對肇事紙箱追查失主。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男事後將機車行車記錄影像上傳臉書爆廢公社，徵求3日晚案發時經過該路段行車紀錄器，希望找出紙箱到底是哪輛車或是行人遺落的，李男留言指稱，當時因公車靠站，他必須切換至內車道，切換時發現路上紙箱已經來不及閃避，導致機車滑向公車車尾底下，人擦傷但機車卻嚴重毀損，大溪交通分隊說該路段天眼監視器剛好遷移中所以沒有錄影，也沒辦法馬上找到人，只有調閱附近監視器找找看，所以才上傳爆料公社詢問有沒有人拍到從車上掉落紙箱影片當證據。

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