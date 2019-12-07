手機開監視器！週五晚上「老師還在聖誕布置」超有心　幼兒園主管秒飆淚

▲女主管被幼兒園老師感動哭。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我真的要抱怨一下我太盡責的老師們。」一名幼兒園女主管貼文表示，她最近用手機看幼稚園監視器的時候，意外發現週五夜晚，老師們居然主動留下做聖誕節布置，「照顧一整天的小孩們，體力早就消耗殆盡，卻利用這時間替寶貝們精心布置」，讓她感動得馬上掉眼淚，「真的沒辦法有任何言語形容」。

這位女主管在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，因緣際會下用手機打開幼兒園的監控系統，才發現「禮拜五的夜晚，老師們居然主動留下來做聖誕節布置」。原PO忍不住直呼，「這麼冷，然後明天又放假為什麼不好好回家休息？」而且照顧孩子們一整天，體力一定早就消耗完，但老師們卻利用下班時間布置，「為的就是給寶貝們一個特別獨一無二的聖誕節。」

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▲女主管用手機看幼兒園監控系統，發現老師們加班做布置。（圖／翻攝自爆怨公社）

女主管發現後，馬上傳LINE到老師們的群組裡驚呼「你們很誇張！拿公費去買晚餐吃」，另一位似乎也是主管或園長的人看到後就表示「沒想到大家留下來加班，餐費就報公帳吧！」原PO繼續說「誇張啦你們，去買熱的飲料，喝一下，冷得要死」其中一名老師笑回「我們已經買冰的飲料了。」由於當時已經晚上8點46分，原PO也擔心直呼「還不回家，誇張你們，想逼死誰？」

▲原PO馬上傳訊息給老師們。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到這一幕，原PO的眼淚也馬上掉下來，「這社會太多太多對於幼教產業的老師們誤會了，我們真的是一群很愛很愛孩子的老師們呀！」最後還用hashtag強調，「#我從來沒要求老師加班」、「#沒要求要做任何佈置」、「#這群老師們真的是主動自動的留下來」、「#我的感動及捨不得真的沒辦法有任何言語形容」。

看到貼文後，網友也相當感動，「好幸福的大家庭」、「好感動啊，很難得用心的老師們，謝謝你們愛孩子們」、「節慶一到，樂的是孩子、累的是老師，不過看到孩子的笑容，累也值得了」、「都快9點了耶！這間幼兒園，這裡的老師們太有愛心了」、「這個薪水不漲不行」、「好用心的老師們！希望孩子們都能遇到這種好老師。」

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