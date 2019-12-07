翁騎車貪快逆向擦撞路邊「包帆布」車　自認沒事離開吃罰單扣駕照

▲老先生騎機車逆向擦撞包帆布的路邊汽車，直接騎走成肇事逃逸。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

林老先生騎機車外車，貪快逆向走路肩卻擦撞停在路邊停車格內的汽車，他自認只撞到「帆布」直接離開，卻成《道路交通管理處罰條例》肇事逃逸。警方除依法對於他逆向、肇逃開罰外，也吊扣他的駕照，得不償失。

第三警分局交通分隊10月31日上午11時許接獲57歲盧姓男子報案稱，他的汽車停在南區國光路住家附近停車格內，還特別用帆布包覆，結果準備開車時卻發現左側靠道路側的帆布破損，仔細一看車身烤漆也遭刮傷，懷疑是遭人碰撞。

▲▼汽車車主發現愛車遭撞，帆布破了，報警調監視器果然找到騎機車的兇手。（圖／民眾提供）

警方立刻調閱監視器，果然發現一輛機車逆向行駛，經過該輛車時不明原因擦撞上去，騎士就騎車離開。警方查詢車牌資料，請當時騎車的68歲林姓男子到案說明。

林男則辯稱，他確實有逆向去擦撞到該車的「帆布」，並沒有撞到車，他才會直接離開。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示認為，林男逆向騎車已違規，自知有撞到該車，即使是撞到帆布，也知道可能傷及車身鈑金，卻直接離開，已屬《道路交通管理處罰條例》規定中的肇事逃逸，依規定除可罰1000元至3000元罰鍰，還可吊扣駕駛執照1至3個月，將依法舉發。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



【更多新聞】

►正妹攜定情戒典當…竟是「蘇聯鑽」氣炸狂譙！閨蜜幫腔：這男友不交也罷

►假釋男戰酒店被譏：沒錢還來喝！走出「金錢豹」8刀奪1命判18年

►2男半夜到正妹家噴漆摔倒狼狽逃走 畫面曝光網笑「好療癒」