港警：人權日遊行大致和平　警只在有暴力時用最低武力

▲遊行民眾要求港府落實五大訴求。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港民陣8日發起「國際人權日」遊行，要求港府落實5大訴求，追究港警違法使用暴力。香港警方9日回應，過去半年不少示威活動中，都有暴力出現，警隊一直保持克制忍讓，「警方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為，危害在場人士的人身安全時，才使用最低所需武力加以制止，阻止事件惡化。」

港警指出，警方早前就8日在港島區舉行的公眾活動發出不反對通知書，雖然整個活動大致和平，但其後仍有破壞社會安寧的行為出現，警方對此表示遺憾。

港警表示，有遊行人士偏離遊行路線，佔用部分告士打道及德輔道中行車線。部分示威者到達遊行終點後於砵甸乍街及德輔道中堵路，當中有人手持武器。此外，傍晚有暴徒於高等法院外塗污外牆，並向高等法院和終審法院門外投擲汽油彈及縱火，破壞政府公物，嚴重挑戰香港的法治精神。還有暴力示威者在銅鑼灣及灣仔一帶破壞商店及銀行，行為無法無天。

港警提到，警方有責任維持公共安全及秩序。過去六個月不少大型示威活動中，都有暴力事件出現。警隊一直保持克制忍讓，竭力維持公眾秩序及保護市民安全，「警方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為，危害在場人士的人身安全時，才使用最低所需武力加以制止，阻止事件惡化。」

港警強調，警方一向尊重市民表達訴求的自由及權利，也一直協助市民進行和平的遊行集會，「呼籲示威者在進行公眾活動時要保持和平、理性及非暴力的態度，共同維持公眾安全及社會秩序。」