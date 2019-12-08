香港示威者逃台灣「30萬搭漁船」　陸委會：不鼓勵非法途徑來台

▲年輕的示威者被警方制服在地。（圖／記者黃彥傑攝，下同。）



記者蔡紹堅／台北報導

《紐約時報》8日報導，香港6月爆發反修例運動以來，已有超過200名年輕示威者逃到台灣，還有漁民以每人1萬美元（約30萬元新台幣）的開價，提供乘船服務。對此，陸委會表示，政府支持香港人民爭取自由、民主與人權，但台灣是法治社會，絕對不鼓勵經由非法途徑來台，呼籲相關人士遵守法律，切勿觸法。

報導提到，從香港到台灣的路線中，一個祕密組織已開始行動，悄悄替示威者安排住處，有捐贈者以及援助團體也買下機票，來到機場掩護及運送，甚至還有漁民發現商機，提供開價30萬台幣的乘船服務。台北基督長老教會濟南教會牧師黃春生也曾聽說，有一名女示威者遭港警侵犯，需要一艘船讓她前往台灣，進行墮胎手術。

對此，陸委會表示，港澳居民若因政治因素向我方請求援助，《港澳條例》現行法規架構下已有處理機制，包括《港澳條例》第18條、該條例施行細則第25條及《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》（內政部主管法規）第16條第1項第11款等規定；政府會依據人道原則及相關法規來妥適處理相關個案。

陸委會也強調，政府支持香港人民爭取自由、民主及人權，也關心香港的發展；但是台灣同時也是一個法治社會，「我政府絕對不鼓勵經由非合法途徑來台，也呼籲相關人士遵守台灣法律，切勿觸法。」

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）